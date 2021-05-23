Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
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Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gerçekleştirdiği ziyaretlerde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gerçekleştirdiği ziyaretlerde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mahalle statüsü kazanan Çavlum, Karacahöyük, Karaçay, Kireç, Sevinç ve Yassıhöyük köylerini ziyaret etti. Mahalleleri gezen Başkan Kurt, mahalle sakinleri ile sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi. Mahalle sakinlerinin ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle yaşadıkları sorunları dinleyen Başkan Kurt, pandemi ile iyice derinleşen ekonomik krizin çiftçinin belini büktüğünü söyleyerek, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Kurt taziye evi çalışmalarını denetledi

Başkan Kurt, Kireç Mahallesi'nde talimatı ile başlayan taziye evi çalışmasını da denetledi. Mahalleyi gezen Başkan Kurt, inşaatı devam eden ve 360 metrekarelik alanda muhtarlık, köy konağı ve doktor odasının da yer alacağı taziye evinde inceleme yaparak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kireç Mahallesi'nde yapımı devam eden taziye evinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Kurt, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, kırsal mahallelerde gerçekleştirdikleri çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR

Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Başkan Kurt vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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