Başkan Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı
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Başkan Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı

28.10.2020 17:00 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:03
Başkan Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tarihi zaferlerle dolu olan Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet bağımsız kalacağını söyleyen Başkan Süleyman Kılınç, "Cumhuriyetin fazileti, şanlı bayrağımızı ve bağımsızlık karakterimizi yüce millet olarak şerefle, onurla yaşamamıza vesile olmaya ilelebet devam edecektir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlükler cumhuriyet rejimimizin temelini oluşturmaktadır. Bizlere bu güzel toprağı bağımsızlık meşalesi öncülüğünde armağan edenleri ebedi istirahatgahlarında rahat ettirmenin tek yolu çok çalışmak ve ülkemizi uluslararası düzeyde hak ettiği noktaya getirmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu mücadelenin verilmesi bizleri mutlu etmektedir. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi yüce milletimizin huzurunda rahmetle anıyor, tüm ulusun cumhuriyet bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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