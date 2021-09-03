Başkan Kaplan'ın bağış çağrısına bir destek de ADÜ'den geldi
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Başkan Kaplan'ın bağış çağrısına bir destek de ADÜ'den geldi

Başkan Kaplan'ın bağış çağrısına bir destek de ADÜ'den geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın Koçarlı Kent Müzesi için yaptığı eser bağışı çağrısına bir destek de Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'dan geldi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın Koçarlı Kent Müzesi için yaptığı eser bağışı çağrısına bir destek de Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'dan geldi.

Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyon Projesi kapsamında ilçeye kazandırılacak olan Koçarlı Kent Müzesi için eser bağışı çağrısında bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret eden Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, bazı eski tarım aletlerinden oluşan materyal bağışında bulundu. Fakülte bünyesinde muhafaza edilen tarihi harman düveni, kara kovan, at pulluğu ve bulgur değirmenini Başkan Kaplan'a teslim eden Dekan Gençsoylu, yeni kurulacak Koçarlı Kent Müzesi'nin ilçenin tanıtımına ve sosyo ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını ifade ederek çalışmalara katkıda bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.

"Tüm hemşerilerimizden duyarlılık bekliyoruz"

Başkan Kaplan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne kardeş müze olarak kurulması planlanan kent müzesi girişimini desteklediklerini ifade eden Dekan Gençsoylu, müzeye eser bağışıyla katkı sağlamaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yaklaşık 80 yıllık tarihi tarım aletlerinin tutanak karşılığı teslim alınmasının ardından Dekan Gençsoylu'ya teşekkür eden Başkan Kaplan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğin ihyası için tarihimize sahip çıkıyoruz. Ziraat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, fakülte bünyesindeki tarihi öneme sahip eski tarım aletlerini Koçarlı Kent Müzemiz için bağışladı. Her biri verimli topraklarımızda dünden bugüne üretilen tarım ürünlerinin işlenmesinde büyük önem arz eden tarım aletlerimiz için dekanımıza teşekkür ediyorum. Şu anda eser bağışlarımız devam ediyor. Tüm hemşerilerimizden de bağış konusunda duyarlılık bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Kaplan'ın bağış çağrısına bir destek de ADÜ'den geldi
Başkan Kaplan'ın bağış çağrısına bir destek de ADÜ'den geldi
Başkan Kaplan'ın bağış çağrısına bir destek de ADÜ'den geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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