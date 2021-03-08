Başkan Işık'tan kadınlara hediye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Işık'tan kadınlara hediye

08.03.2021 20:50 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:55
Başkan Işık'tan kadınlara hediye

Kütahya Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyeye gelen kadınlar için hazırlanan hediyeyi Başkan Alim Işık, verdi.

Kütahya Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyeye gelen kadınlar için hazırlanan hediyeyi Başkan Alim Işık, verdi.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyeler, Belediye Binasına gelen kadınlara hediye olarak verildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediye binası önünde hediyeleri Kütahyalı kadınlara verdi. 'Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' yazılı cam kupaları veren Başkan Işık, Türk İslam kültüründe kadınlara verilen değeri bir kez daha hatırlatarak 8 Mart gününü kutladı.

Diğer taraftan Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlara özel 30 bayanın saçı, bir kuagför tarafından yapıldı. - KÜTAHYA

Başkan Işık'tan kadınlara hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Işık'tan kadınlara hediye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 20:54:32. #1.16#
title