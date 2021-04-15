Başkan Güder: "Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Güder: "Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Güder: 'Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır'

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehitler Haftası münasebetiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız'ı ve yönetimini ziyaret etti.

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehitler Haftası münasebetiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız'ı ve yönetimini ziyaret etti. Şehitlik mertebesinin önemine vurgu yapan Başkan Güder, "Devletimizin, milletimizin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 14-20 Nisan Şehitler Haftası münasebetiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız'ı ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Şube Başkanı Kıbrız ve şehit aileleri ile uzun süre sohbet eden Başkan Güder, tüm şehit aileleri ve gazilerin Ramazan ayını kutlayarak, herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın çalışmaları hakkında Başkan Güder'e kısa bir bilgi veren Şube Başkanı Kıbrız, Battalgazi Belediyesi'nin vakıflarına verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

"Terörün her türlüsünü lanetliyoruz"

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, "Şehit aileleri olarak bizler dün üzüntülü bir haber aldık. Malatyalı bir askerimiz Irak'ta hain saldırı sonucu şehit düşmüş. Mübarek Ramazan ayında düşman düşmanla barıştığı zaman dilimi içinde dini, dili, ırkı belli olmayan terör örgütü tarafından yapılan bu saldırıyı, şehit ve gazi aileleri olarak kınıyoruz. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehitler haftası münasebetiyle bizleri ziyaret etti. Mutlu olduk. Başkanımız her daim bizlerin yanında. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Tüm Müslüman aleminin ramazan ayı mübarek olsun" şeklinde konuştu.

"Şehit ve gazilerimize minnet borcumuzu ömür boyu ödeyemeyiz"

Şehit aileleri ve gazilerimizle her fırsatta bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Şehitler Haftası nedeniyle başkanımızı ve yönetimini ziyaret etmek istedik. Onların sevinçleri bizim sevincimiz, onların üzüntüsü bizim üzüntümüz. Öyle bir millete mensubuz. Dün akşamda bizi derin yasa boğan bir haber aldık. Hekimhan Dursunlu köyünde bir askerimiz şehit olduğu haberini aldık. Başımız sağ olsun. Ailesine sabırlar diliyoruz. Lafın ve sözün bittiği yerdeyiz. Şehitlerimizin nasıl yüce bir makama eriştiklerini de biliyoruz. Türkiye önemli bir merkez. Tüm dünyanın gözü bizim üzerimizde. Şükürler olsun ki dün olduğu gibi bu millet canı pahasına, ülkesini yabancı kimseye teslim etmemiş. Öyle bir düşmanla karşı karşıyayız ki; ne Ramazan ayını dinliyor, ne bayramı dinliyor, ne dini var, ne ırkı var. Bizde bu inanç ve kararlılık olduğu müddetçe, onları hevesleri kursaklarında kalacak. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. İslam dininde peygamberlikten sonra gelen en yüce makam olan şehitlik Allah rızası için, din, vatan, millet uğruna canını vermek demektir ve bu makama erişmek şereflerin en büyüğüdür. Vatanımızı kanları canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik, bütünlük ve iç huzurumuzu bozmaya çalışan her türlü direnişe karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu ödenmez. Bayrak ve vatan sevdasıyla yanıp tutuşan, gece gündüz demeden ülke savunmasını yapan, gözünü kırpmadan, canından vazgeçerek bu kutsal toprakları korumak adına hayatını kaybeden şehitlerimiz, bu uğurda elini, kolunu, gözünü kaybederek gazilik unvanı alan bütün kahramanlarımız, bizim gönlümüzde çok özel bir yere sahipler. Biz biliyoruz ki şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri bizim her zaman başımızın tacıdır. Şehitlerimizin mirası bizim mirasımızdır. Bizler her daim sizlerin emrinizdeyiz. Sizler için ne yapsak azdır.

Devletimizin, milletimizin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun" dedi.

Ziyaret sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız'a Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. - MALATYA

Başkan Güder: 'Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır'
Başkan Güder: 'Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır'
Başkan Güder: 'Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır'
Başkan Güder: 'Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Müge Anlı İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Cenk Tosun Metin Oktay Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Güder: "Şehitlik ve gazilik Allah'ın lütfettiği bir makamdır"
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:04:46. #1.14#

title