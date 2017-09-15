Başkan Duymuş, Genç Çiftlerin Nikahını Kıydı

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, genç çiftlerin nikahını kıyarak, mutluluklarına ortak oldu.



Vezirhan Beldesi Tarihi Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen Tuğba Arkadaş ve Harun Sağır'ın nikah törenine katılan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, genç çiftin nikahını kıyarak, mutluluklarına ortak oldu.



Çifte bir ömür boyu mutluluk dileyen Başkan Duymuş, "Beldemiz gençlerinden Harun Sağır ile Tuğba Arkadaş'ın nikah törenlerini gerçekleştirdik. Gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diler, ailelerini tebrik ederim" dedi. - BİLECİK