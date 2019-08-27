Başkan Çınar, Cevatpaşa mahallesi'nde ki caminin temel atma törenine katıldı

27.08.2019 14:40

"İslamiyet'i Özümseyerek Yaşamımızı Şekillendirmeliyiz"

Cevatpaşa mahallesine yapılacak olan 400 kişilik caminin temel atma törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İslamiyet'i özümseyerek yaşamımızı şekillendirmeliyiz. Camilerimizde mübarek dinimizin en güzel şekilde yaşandığı, yaşatıldığı ve hepimizin hayatında müstesna bir yere sahip özel mekânlardır." dedi.

CEVATPAŞA MAHALLESİNE 400 KİŞİLİK CAMİ YAPILIYOR

Kur'an-Kerim tilaveti ile başlayan temel atma törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hazırlanan projeyi inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

"CAMİMİZ BÖLGEMİZİN GÜZELLİKLERİNE YENİ GÜZELLİKLER KATACAK"

Yeşilyurt'un en hareketli bölgelerinden Cevatpaşa mahallesine vatandaşların talebi doğrultusunda 400 kişilik kapasiteye sahip modern bir cami kazandıracaklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "MAŞTİ ve 2.Ordu Lojmanları ile birçok resmi ve özel kurumun yanı sıramarketler ve işyerlerinin bulunduğu, çevre yolunun geliş ve gidiş güzergâhını da içerisine alması nedeniyle hareketli bir bölge hüviyetine sahip Cevatpaşa mahallemizin temel ihtiyaçlarını doğru ve kalıcı yatırımlarla gideriyoruz. Burada ikâmet eden hemşerilerimiz, bölgenin ihtiyaçlarına karşılık verecek cami yapılmasını talep etmişlerdi.Belediye olarak ta yaptığımız teknik incelemeler, alan değerlendirme ve projelendirme çalışmasından sonra vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde ibadetlerini yapabilecekleri, dini ve kültürel değerlerimize yeni değerler katacak özelliklere sahip bir cami kazandırmak adına çalışmalarımıza hız verdik. 2 bin 955 m² alan üzerinde 239 m² zemin oturumuna sahip 400 kişilik camimizin temelini bugün dualarla atmanın derin bir hazzı ve mutluluğu içerisindeyiz. Malatya Büyükşehir Belediyemizde camimizin yan tarafında ki tren yoluna paralel 25 metrelik bağlantı yolunu açmak adına çalışmalara hız verdiler. Camimiz gerek iç ve dış tasarımı gerekse de çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarıyla bölgemize farklı bir güzellik katacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan bölgelerimize cami kazandırmak adına her türlü desteği verirken, ecdat yadigârı tarihi camilerimizi restore ederek gelecek kuşaklara taşınmasını sağlıyoruz. Gelecek nesillere her alanda marka bir ilçe bırakmak adına sürdürdüğümüz yatırımlarımız arasında camilerimiz özel bir konumda yer almaktadır. Şehrimizi imar ederken gelecek nesilleri ihmal etmiyoruz. Dinine, milli ve manevi değerlerine sahip, kendi öz benliğine sahip çıkacak nesilleri yetiştirmede camilerimizin rolü büyüktür. Gerek kendi cami projelerimiz gerekse de hayırseverlerimizin destekleriyle yapılan camilerimizin hizmete girmesi adına gereken ne varsa yerine getirmeye ayrı bir hassasiyet göstermekteyiz. Bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projelendirilen bu caminin yapım aşamasında destek ve katkısı esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler