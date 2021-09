BAŞKAN ÇERÇİOĞLU ÇİNE MUHTARLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Aydin Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP Aydin Milletvekili Süleyman Bülbül'ün katilimiyla, Çine mahalle muhtarlari ile genis katilimli bir toplanti gerçeklestirildi.

Toplantiya ayrica; CHP Aydin Il Baskani Ali Çankir, Çine Belediye Baskani Enver Salih Dinçer, CHP Çine Ilçe Baskani Tayfun Sahin, Iyi Parti Çine Ilçe Baskani Erkan Bozkurt ve Kusadasi Belediye Baskani Ömer Günel'de katildi.

Baskan Çerçioglu toplantinin baslangiç konusmasinda Büyüksehir'in Çine'ye yaptigi hizmetleri tek tek siralayarak; altyapi, yollar, sosyal destekler ve diger hizmetlerin genel bilgilerini muhtarlar ile paylasti. Büyüksehir Belediye bürokratlarinin hazir bulundugu toplantida, muhtarlardan mahalleleri hakkindaki talep, görüs ve önerilerin alindi ve gelen talepler hakkinda muhtarlar ve azalarina aninda bilgilendirme yapildi.

Hayat pahaliligindan dolayi vatandaslarin ve esnaflarin zor durumda olduguna dikkat çeken CHP Milletvekili Bülent Tezcan, "Vatandas pazarda alisveris edemiyor, çünkü pahali. Üretici tezgah açmis ama üreticide sikayetçi kazanamiyor. Neden diye soruyoruz. Geçen sene aldigim gübreye simdi 2-3 kati para ödüyorum diyor. Ilaç, elektrik ve sulama pahali, ben ne yapacagim diyor. Büyüksehir Belediye Baskanimiz ise yol, köprü, altyapi yapar baskada bir sey yapmam demedi. Çine'nin köylerinde ziraat yapanlara destek verdi. Gübre, tohum, süt toplama tanklari destegi verdi. " seklinde konustu.

Çine'ye yapilmasi için düsünülen cezaevi projesini elestiren CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, "Çine'ye 4500 kisilik her suçtan mahkum olan kisilerin kalacagi, 296 milyon lira ihale ile açilmis bir cezaevi planliyorlar. Biz dedik ki yasam alani cezaevi olmaz, güvenlik sorunu olur. 296 milyonluk bütçeyi Aydin'a yatirim olarak, fabrika olarak getirelim dedik. Is olsun, as olsun dedik kabul etmediler. Aydin'a gelen devlet yatiriminda 81 il içerisinde 77. yiz. Çine'ye cezaevi kazandiriyoruz diyorlar. Çine'ye cezaevi kazandiriyoruz gibi kötü bir laf yok. " dedi.

Çineli muhtarlarda cezaevi yerine, Çineli gençler için yeni is imkani saglayan yatirimlarin yapilmasi gerektigi belirtti.

Baskan Çerçioglu: 10 milyon liralik yeni bir yatirim ile Halk Ege Et'in Çine'deki tesisinin kapasitesini arttiracagiz.

Toplantinin verimli geçtigini ve Çinelilere hizmet etmenin mutlulugunu yasadiklarini belirten Baskan Özlem Çerçioglu, "Çine'mize yatirimlarimizi eksiksiz olarak getiriyoruz. Ilçe belediyemiz ile birlikte bizim sorumlulugumuzdaki; altyapi, üstyapi ve sosyal destekler noktasindaki tüm ihtiyaçlara yatirim ile cevap veriyoruz. Muhtarlarimizdan aldigimiz geri dönüslere bakacak olursak, hizmetlerimden memnunlar. Daha fazlasi için hep birlikte çalismaya devam edecegiz. Çine'nin gelecege dönük, sürdürülebilir, istihdam yaratacak, sosyolojik yapisini uygun projelere ihtiyaci oldugunu düsünüyoruz. Bunu da biz yapacagiz. 10 milyon liralik yeni bir yatirim ile Halk Ege Et'in Çine'deki tesisinin kapasitesini arttiracagiz. " dedi.

