Başkan Çelik'e Vefa ve Teşekkür Ziyareti

AK Parti İl Teşkilatı ile birlikte Önceki Dönem Bakanlardan Taner Yıldız, Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e 'Vefa ve Teşekkür' ziyaretinde bulundu.

Misafirlerini başkanlık katında karşılayan Başkan Çelik, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak son görev günü olduğunu hatırlatarak, dava arkadaşlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çelik, "Son görev günümde siz değerli dostlarımızın hatırımızı sayıp ziyaret etmeleri, bizi son derece mutlu etti. İnşallah Rabbim çıktığımız yolda bize de, sizlere de hem aday olan hem de olmayan arkadaşlarımıza da hayatta başarılar nasip eder. İnşallah şimdiye kadar kazasız, belasız, sıkıntısız ve sancısız yürüttüğümüz bu seçim propaganda sürecini Rabbim tamamına erdirsin diye dua ediyoruz. Bugünü bir arefe olarak görüyoruz. İnşallah yarını da bir bayram olarak kutlarız. Umarım Cumhur İttifakı olarak on altı ilçede ve büyükşehirde kazanırız. Nezaketlerinizden dolayı şahsım ve belediyem adına teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, "Teşekkür ziyareti fikri aslında hepimizden çıktı. Bu bir parti programı değildi. Siz her ne kadar son gün deseniz de biz bu ziyareti seçim öncesi son gün olarak adlandırıyoruz. Bugüne kadar şehrimize emekleriniz geçti. AK Parti olarak yüzümüzü yere baktırmadınız. Şimdiye kadar ki gayretli çalışmalarınız için teşekkür ederiz" diye konuştu. Başkan Çelik'in Kayseri ve teşkilat için verdiği emeklere değinen önceki dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız ise şöyle konuştu;

"Başkanım hamdolsun sizin emin eller olarak gerek Kocasinan'da gerek büyükşehir belediye başkanlığında gerekse daha önce kurucu başkan olarak teşkilatımızda çok fazla emeğiniz var. Bütün milletvekillerimiz, AK Parti siyasetimiz ve şu anki Cumhur İttifakımız adına da sizlere emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah sağlık sıhhat içerisinde nice güzel başarılı hizmetler etmeyi nasip etsin."

Ziyarette son sözü alan Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, "Sayın Başkanım ilçelerdeki hayat standardının yükseltilmesi anlamında son derece önemli çalışmalarınız oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde güzel bir hizmet dönemi geçirdiniz. Ortaya koymuş olduğunuz projeleriniz gelecekte sizin hatırda kalacak hizmetler oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de tecrübelerinizden faydalanarak devam edeceğimize inanıyorum. Şehrimize yaptığınız hizmetler için tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu tarafından Başkan Çelik'e hediye takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA