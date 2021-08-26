Başkan Çebi Araklı'lı Hemşehrisi Ankara Emniyet Müdürü ile Görüştü
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Başkan Çebi Araklı'lı Hemşehrisi Ankara Emniyet Müdürü ile Görüştü

Başkan Çebi Araklı'lı Hemşehrisi Ankara Emniyet Müdürü ile Görüştü
Habermetre - Haberler | Toplum

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ve AK Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık Ankara ziyaretlerine devam ediyor.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ve AK Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık Ankara ziyaretlerine devam ediyor. İki başkan Araklılı hemşehrileri Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile görüştü. Başkan Çebi; "Ankara Emniyet Müdürümüz, Araklılı hemşehrimiz Sn. Servet Yılmaz'ı, AK Parti Araklı İlçe Başkanımız Sn. Şaban Bıyık ile ziyaret ettik. Misafirperverliğinden dolayı Sayın Müdürümüze teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyoruz. " ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre

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Başkan Çebi Araklı'lı Hemşehrisi Ankara Emniyet Müdürü ile Görüştü - Haberler
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