Başkan Çaylı'dan 10 Kasım Mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının yıldönümünde bir kere daha şükranla andıklarını belirten Başkan Çaylı, "Büyük şahsiyetler yas tutularak değil, fikirleriyle, eserleriyle, fedakar gayretleriyle anılırlar. Bizler de millet olarak, vefatının 80 . yılında Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın başkumandanı, bağımsızlığımızın sembolü ve Cumhuriyetimizin kurucusu olarak anıyoruz" dedi.

Başkan Çaylı, mesajına şöyle devam etti : "Unutmamak gerekir ki, 10 Kasım 1938 bir devrin sonu değil, Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin her bakımdan abat edilmesi için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Atatürk'ün aziz hatırasına sahip çıkmak, onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi, daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmek; onun kendi deyimiyle 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine' çıkarmakla mümkün olacaktır. Bu inançla, vefatının yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum." - KARABÜK