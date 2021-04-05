Başkan Akın'dan 'Satın almayın, sahiplenin' çağrısı
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Başkan Akın'dan 'Satın almayın, sahiplenin' çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Akın'dan 'Satın almayın, sahiplenin' çağrısı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Gününde sokak hayvanlarını unutmayarak Turgutlu'nun farklı noktalarında ve Geçici Hayvan Bakım Evi'nde yaşayan sokak hayvanlarını besledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Gününde sokak hayvanlarını unutmayarak Turgutlu'nun farklı noktalarında ve Geçici Hayvan Bakım Evi'nde yaşayan sokak hayvanlarını besledi. Başkan Çetin Akın, "Kapınızın önüne bir kap mama bir kap su bırakarak sokakta yaşayan canlarımıza destek olun. Ayrıca barınağımızda bulunan sevimli dostlarımızı sahiplenebilir, onlara bir yuva açabilirsiniz" dedi.

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte pazar günü gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında güne Turgutlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret ederek başladı. Bakım Evi'nde hayvanları besleyen Başkan Çetin Akın ve Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Turgutlu'nun birçok noktasında sokak hayvanları için mama ve su takviyesinde bulundu.

Başkan Akın Mustafa Kemal Mahallesini ziyaret etti

Başkan Çetin Akın, Geçici Hayvan Bakım Evi'ndeki ziyaretinin ardından Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte Karpuz Kaldıran Parkını ziyaret etti. Vatandaşların spor yapmak amacıyla sıklıkla kullandığı parkta yapılacak yenileme çalışmaları için Başkan Akın parkta incelemelerde bulundu. Mustafa Kemal Mahallesinde de ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Çetin Akın 10 Kasım'da açılışı gerçekleşen İsmail Kırdar Parkı ile Kültür Sokak'ta vatandaşlarla bir araya geldi ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Akın son olarak ise Mustafa Kemal Mahallesi Niğbolu Sokak'ta kamulaştırmanın ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışmalarını inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Ziyaretleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın ayrıca sokak hayvanları için mama ve su takviyesinde bulunma ile sahiplenme çağrısı da yaptı. Başkan Çetin Akın şu ifadeleri kullandı: "Pazar gününde ziyaretlerimize devam ederek sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarına aralıksız devam eden ekiplerimizle bir araya geldik. Yapılan ve kısa sürede başlayacak olan çalışmalar hakkında incelemelerde bulunduk. Bununla birlikte Dünya Sokak Hayvanları Gününde geçici hayvan bakım evimizi ziyaret ederek sevimli dostlarımızı besledik. Ardından Turgutlu'muzun farklı noktalarındaki beslenme odaklarımıza mama ve su takviyesinde bulunduk. Lütfen siz de kapınızın önüne bir kap mama bir kap su bırakarak sokakta yaşayan canlarımıza destek olun. Ayrıca bakım evimizde bulunan sevimli dostlarımızı sahiplenebilir, onlara bir yuva açabilirsiniz." - MANİSA

Başkan Akın'dan 'Satın almayın, sahiplenin' çağrısı
Başkan Akın'dan 'Satın almayın, sahiplenin' çağrısı
Başkan Akın'dan 'Satın almayın, sahiplenin' çağrısı
Başkan Akın'dan 'Satın almayın, sahiplenin' çağrısı
Başkan Akın'dan 'Satın almayın, sahiplenin' çağrısı
Başkan Akın'dan 'Satın almayın, sahiplenin' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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