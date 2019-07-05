Başkan Akın çalışmalar hakkında esnafı bilgilendirdi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, esnaflar ve vatandaşlar ile bir arada olmaya devam ediyor. Çalışmaları kapsamında Akçakmak Yolu üzerinde bulunan esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Akın, hem onlarla sohbet etti, hem de yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Esnaf ziyaretlerine devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bu kapsamda Turgutlu'nun işlek caddelerinden biri olan Akçakmak Yolu üzerinde bulunan esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Esnaflar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Akın, memnuniyetini dile getirirken Turgutlu Belediyesi olarak yapacak oldukları çalışmalar hakkında esnafları bilgilendirdi çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Başkan Akın'a sürpriz ziyaretinden dolayı teşekkür eden esnaflar, "Başkanımızın çalışmalarından memnunuz. Sürekli halkla iç içe ve onların derdini dinliyor. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. Allah çalışmalarında kolaylıklar versin" diyerek Başkan Akın'a olan memnuniyetlerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA