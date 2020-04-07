Başkale'de korona virüsü önlemleri Başkale'de korona virüsü önlemleri Kaymakam Solak, ilçenin giriş noktalarındaki denetimlere katıldı Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin giriş noktalarındaki denetimlere katıldı.

Başkale'de korona virüsü önlemleri

Kaymakam Solak, ilçenin giriş noktalarındaki denetimlere katıldı

VAN - Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin giriş noktalarındaki denetimlere katıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Volkan Kocatürk ile Çamlık ve Bebleşin jandarma kontrol noktalarını ziyaret eden Kaymakam Solak, burada önlemler hakkında bilgi aldı. Sürücü ve yolcuların evrakının kontrol edildiği uygulamada, sosyal mesafeye dikkat eden jandarma ekipleri vatandaşların ateşlerini ölçerek, maskesi olmayanlara maske dağıttı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin ile beraber polis ekiplerince kurulan polis kontrol noktasına geçerek denetim yapan Kaymakam Solak, ekiplerden denetimler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA