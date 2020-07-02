Başiskele Temmuz ayı meclisi toplandı Başiskele Belediyesi Meclisi, Temmuz ayı 4. Olağan Toplantısı Başkan Yasin Özlü başkanlığında gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi Meclisi, Temmuz ayı 4. Olağan Toplantısı Başkan Yasin Özlü başkanlığında gerçekleştirildi.

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün başkanlık yaptığı toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. Açılış ve yoklamanın ardından 2019 Yılı denetim raporu hakkında bilgi sunumu yapıldı. Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis'te 23 madde görüşülerek karara bağlandı. Başiskele Belediyesi Meclis Toplantısı'nda yapılan seçimlerde encümen ve komisyon üyeleri de belli oldu. Mecliste, belediyenin 2019 yılı idari faaliyet raporunun görüşülmesi ile ilgili teklif yazısı oy çokluğuyla kabul edilerek Faaliyet Raporu mecliste okundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA