Başhekim Kuşağlı'dan hastalara bayram ziyareti
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Başhekim Kuşağlı'dan hastalara bayram ziyareti

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı hastane personeli ve hastaları ziyaret ederek, Ramazan Bayramını kutladı.

Başhekim Kuşağlı'dan hastalara bayram ziyareti
26.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:20

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı hastane personeli ve hastaları ziyaret ederek, Ramazan Bayramını kutladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı hastanede görev yapan personellerin bayramlarını kutlarken, hastaları odalarında ziyaret etti.

Başhekim Selim Kuşağlı, "Bu zor günlerde nöbet tutan hastanemizin değerli çalışanlarının ve hastanemizde tedavi gören hastalarımızı Ramazan Bayramlarını kutladık. Bu zorlu süreçte görev yapan hastane çalışanlarımızın hastane yönetimi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmiş olduk" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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