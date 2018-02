Başbakan Yıldırım: "Gölbaşı'nda yaşayan hemşehrilerime müjdem var. Ankara-Konya yolunun Gölbaşı kısmını yolun altına alıyoruz. Büyük bir proje. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece artık orada trafik kazaları falan da olmayacak. 200 trilyondan fazla" İmzaladık, kararını verdik"

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde otoyolunun 2019 yılı sonunda biterek hizmete gireceğini belirterek, projenin maliyetinin 4 milyar olduğunu, bu yol bittiğinde Ankara'dan Niğde'ye gidişin yarı yarıya azalacağını ve sürenin 4 saatten 2 saate düşeceğini söyledi. Ayrıca, Gölbaşılı vatandaşlara da bir müjde veren Yıldırım, Ankara-Konya yolunun Gölbaşı kısmını yolun altına alacaklarını kaydetti.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu temel atma töreninde konuştu. Bugün Ankara ve Türkiye'ye yakışan bir proje, yatırım ve hizmet için beraber olunduğunu belirten Yıldırım, "Bugün Ankara için Niğde ve arada bulunan Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve hatta Konya için tarihi bir gün. Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Niğde'ye ve oradan Adana'ya, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya ve güzergah üzerinde bulunan diğer iller de var. Bütün bu iller için büyük bir hayali gerçeğe dönüştürme adına son bir hamle yapıyoruz. Edirne'den otoyola giren bir vatandaşımız bu yol bittiğinde Şanlıurfa'ya kadar hiç araba sollamadan otoyolla gidecek, rahat konforlu bir seyahat edecek. Bu büyük eser hayırlı uğurlu olsun ve böylece 2 bin kilometrekarelik bir otoyolun eksik kalan 332 kilometrelik bölümünü de Ankara-/Niğde arasında bitirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yolun hikayesinin çok hazin olduğunu, 2000-2001 krizinden önce bu yolun yapımının ihale edildiğini, 8-10 firmaya başladığını anlatan Yıldırım "Ama Türkiye krizle yerle bir olunca proje de rafa kalkmış. Tıpkı yarım kalan havaalanları, yollar gibi. Ama 2002'de bu Aziz millet ne dedi, 'tek başına, iş başına, yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' dediniz. Türkiye, bu kutlu yürüyüşüne o günlerden itibaren başladı. Geldiğimiz bu noktada önemli bir mesafe kat ettik. Türkiye'nin batıdan doğuya, kuzeyden güneye, bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin" şeklinde konuştu.

"Bu proje 4 milyar lira" diyen Yıldırım, "Eski parayla 4 katrilyon. Bir proje sadece 4 milyar. Eskiden bırakın milyarları, milyonları bile Türkiye bulamazdı. Bugün Türkiye'nin nereden nereye gelindiğini görmek için bile bu projeye baksak yetiyor. 4 milyar lira yatırımı Türkiye'nin barajlardan, alt yapı yatırımlarında büyük eserleri olmuş ERG İnşaat tek başına yapıyor. Nasıl yapıyor? Bu yolu yapacak, bitirecek işletecek. Yapım dahil yaklaşık 12 sene, 11 küsur. 12 sene yapımı da çıkarsak, 3 yıl diyelim, 9 sene bu yol işletilecek. 9 sene sonunda devletin eline geçecek. Güzel iş değil mi? Para harcamıyorsunuz. 9 yıl işletmeye veriyorsunuz, sonra da 332 kilometre yolu tekrar alıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, bu yolun 3 yıl yapımının planlandığını anlatarak, "Daha kısa sürede bitebilir mi? 2020 çok geç Vural Bey. 2019 sonunda bitirecek miyiz? Sözü aldık. 2019 sonunda Ankara-Niğde otoyolu bitecek ve hizmete girecek. Buradan aslında onun da karı var. 3 yıl bitirirse, işletme süresi 9 yıla düşüyor. 2 yılda bitirirse, 10 yıla çıkıyor. Dolayısıyla herkes kazanıyor. Müteahhit, Ankara, Nevşehir, Konya, Aksaray, Antep'e, Mersin'e kadar seyahat eden herkes bu işten kazanıyor. Bu yol bittiğinde Ankara'dan Niğde'ye gidiş yarı yarıya azalacak. 4 saatten 2 saate düşecek. Ankara-Niğde, ver elini iki saatte oradasınız. Eğer Ankara'da oturuyorsanız, sabah Niğde'ye kahvaltıya bile gidebilirsiniz. Bir yılda zaman kazanmaktan az yakıt yakmaktan dolayı da yaklaşık 200 milyon tasarruf var. Yollarda ömrünüz geçmeyecek. Daha az mazot yakacak, benzin yakacak ve böylece 200 milyon da yılda cebimize kalacak. Ayrıca, bu yol sadece Ankara, Niğde'ye hizmet etmiyor. Dolayısıyla bu şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız da yoldan istifade ediyor. Yolun ana uzunluğu 277 kilometre. Tabii her çıkışta bağlantı var, 55 kilometre de bağlantıları tutuyor. Yol üzerinde 5 tane viyadük var, köprü de diyebilirsiniz. 28 köprü, 114 alt geçit. 386 tane menfez. 5 dinlenme tesisi. 2 bakım onarım şantiyesi. Bütün bu tesisler yol üzerinde olacak" açıklamasında bulundu.

Bu yolun sadece vatandaşların ulaşımı da kolaylaştırmayacağına, aynı zamanda illerin ticaretinin artmasına da fayda sağlayacağına dikkati çeken Yıldırım, yolun özellikleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu kaydeden Yıldırım, memleketin ihtiyaçlarının bilindiğini ve bu ihtiyaçları giderecek çözümleri de geliştirdiklerini ifade etti. İçeride ve dışarıda terörle amansız bir mücadele yapıldığını anlatan Yıldırım, "Terör örgütlerini bölgeden çıkarmak ve def etmek için daha önce Fırat Kalkanı Operasyonunu yaptık. ve şimdi orada huzur, güvenlik var. Suriyeliler döndü oraya yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı. Zulüm, göç sona erdi. Şimdi aynı şekilde Afrin'de de PKK, KCK, PYD, YPG, DEAŞ bilimum terör örgütlerini yok etmek, sığınaklarını, barınaklarını, silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında. Allah onların yardımcısı olsun. Afrin'e biz niye gittik? Bugün itibarıyla bu operasyonunun ne kadar haklı, gerekli olduğunu bütün dünya bilsin. Şu ana kadar 82 tane roket atıldı, bu alçaklar tarafından, Afrin'den Hatay'a Reyhanlı'ya. 12 günde. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralanan vatandaşımız var. Peki, bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp, bu alçakların masum insanlara roket bomba gördermesini mi bekleyeceğiz. Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık. Hepsinin de canına okuyacağız,tertemiz edeceğiz. Böylece sadece ülkemizin, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamış olmayacağız. Aynı zamanda Afrin'de yaşayan yarım milyonu bulan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi de bu beladan kurtaracağız. Bunlara zulüm yapıyorlar, çocuklarını küçük yaşta alıp terörist yapıyorlar, kadınlarına işkence ediyorlar. Bunlar insanlıktan nasibini almamış alçak bir güruh. Hem yurt içinde hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar mücadeleye devam. Amacımız, milletimizin huzurunu, güvenliğini sağlamak" ifadelerini kullandı.

"Gölbaşında yaşayan hemşehrilerime müjdem var" diyen Yıldırım, "Ankara-Konya yolunun Gölbaşı kısmını yolun altına alıyoruz. Büyük bir proje. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece artık orada trafik kazaları falan da olmayacak. 200 trilyondan fazla. İmzaladık, kararını verdik" şeklinde konuştu.

Törene, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ve Ahmet Gündoğdu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Niğde Belediyesi Başkanı Rifat Özkan da katıldı. Yıldırım, kara yolu çalışanlarının kadro istemesi üzerine konuyla Ulaştırma Bakanı Arslan'ın ilgileneceğini söyledi.