Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye Siha Eleştirisi

Başbakan Binali Yıldırım, teröre karşı verilen mücadeleye işaret ederek, "Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizi baskıyla, tehditle sindirmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar, asla da başarılı olamayacaklar. Ne yazık ki hala teröre destek verme alışkanlığının devam ettiğini görüyoruz. Neymiş efendim, SİHA'lara karşılarmış. Niye karşısınız?" dedi. Yıldırım, CHP'yi SİHA'lar konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı eleştirerek, "Siz bu lafları edeceğinize önce adalet diye yürüdüğünüz yollarda kimin koluna girdiğinize bakın da ondan sonra konuşun" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, AK Parti belediyeciliğindeki orana işaret ederek, "Bu güzel bir tablo. Ben inanıyor ve güveniyorum ki önümüzdeki seçimlerde bu tabloyu daha da zenginleştireceğiz, büyüteceğiz. Daha çok işler, gerçekleştireceğiniz büyük hedefler, Türkiye'nin geleceği için dev projeler var. Önümüzdeki 2019 seçimlerinde Türkiye'nin gelecek 10 yılına hükmedecek değişimin, dönüşümün, büyükşehirlerde, illerde, ilçelerde AK Parti belediyeceliğinin değişen ve gelişen vizyonu ile yeni hamleleri gerçekleştireceğiz. Bunun için daha çok çalışacağız, akıl teri, alın teri dökeceğiz. Büyük şairin ifadesiyle, dev gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Bir şehrin bütün kurumlarıyla ayakta olmadığı yerde ortak hayat alanının da olmadığını söyleyen Yıldırım, "Şehirli olduğunuzda o şehre ait olursunuz. Şehirler insanlara, insanlar şehirlere kimliklerini kazandırır. Şehir aidiyetini gerçekleştirecek olan en başta gelen kişi o şehrin belediye başkanıdır. İlçelerde, beldelerde de aynı aidiyeti tesis öncelikle sizin görevinizdir. Belediye başkanlığı makamına geldiği halde zaman içerisinde bu sıfatı hak edemeyenler olduğunu gördük. Kendisine emanet edilen belediye imkanlarını ve sorumluluğu terör örgütlerinin lojistik faaliyetlerine ayırdılar" diye konuştu.



Kayyum atanan 101 belediyenin yatırım tutarına değinen Yıldırım, "Bu belediyelere el konmasaydı, bu para terör örgütüne aktarılacaktı. Hesap bu kadar basit. Şimdi Allah'a şükür bir kuruşu dahil terör örgütüne gitmiyor. Şehirlerin, ilçelerin, beldelerin imarı için güzelleşmesi için harcanıyor" açıklamasında bulundu.



CHP'yi SİHA açıklamaları nedeniyle eleştirdi



"Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerimizi baskıyla, tehditle sindirmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar, asla da başarılı olamayacaklar" diyen Yıldırım, "Ne yazık ki hala teröre destek verme alışkanlığının devam ettiğini görüyoruz. Neymiş efendim, SİHA'lara karşılarmış. Niye karşısınız? Vatandaşın hayatına kasteden, 'yol medeniyettir' diye yol yaparken alçakça öldürülen o işçiler varken sesi çıkmayan, korucuya, polise, askere, jandarmaya gözünü kırpmadan silah doğrultan alçakları teknolojinin verdiği imkanlarla bertaraf ederken niye karşı çıkıyorsunuz? Siz bu lafları edeceğinize önce adalet diye yürüdüğünüz yollarda kimin koluna girdiğinize bakın da ondan sonra konuşun. Bu iftiraları sorumsuzca seslendirenlere yazıklar olsun. Utanmadan, sıkılmadan hala bunları söylüyorlar. Bugün yalanla dolanla devlete, güvenlik güçlerine çamur atmaya çalışıp teröre açıktan destek veriyorsunuz. Peki yarın oy istemek için vatandaşın önüne gittiğinizde bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız. Terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş belediyeler artık bir bir temizlendi. Belediyecilik konusunda büyük sıkıntılar yaşayan illerimize hızla hizmet geliyor. Vatandaşlarımızdan muazzam destek alıyoruz. Bu süreçte diğer bölgelerdeki belediyelerimiz de tecrübe ve imkanlarını kardeş seçtikleri bölgedeki belediyelerimizle paylaştılar. Bazı belediyelerimizin 8-10 tane kardeş belediyesi var" ifadelerini kullandı.



Belediyelerle ilgili Başbakanlığa yılbaşından bugüne kadar 103 bin 295 başvuru olduğuna dikkati çeken Başbakan Yıldırım, "Bu başvuruların bir analizini yaptırdım. Yüzde 73'ü şikayet. Burada AK Parti, CHP, MHP ayrımı yok. Bütün belediyelerden bahsediyorum. Geriye kalanı da görüş ve istek. Bunun size bir şey anlatması lazım. Bu tabloyu tersine çevirmemiz lazım. Memnuniyetsizlerin sıralaması var. Üç tane memnuniyet var, mezarlık hizmetleri. Demek ki vatandaş gidince belediye bir tane adam eksildi diye mi düşündü anlamadım. Bu hizmet çok insani bir hizmet ama bununla sınırlı olmaması lazım. İkinci nikah işlemleri, bu da güzel ama asıl yoğunlaşmamız gereken bu tablonun alt kısmı. Alt kısmına geldiğimiz zaman, yol bakımı, yol yapımı, alt yapı hizmetleri, zabıta işleri, taşımacılık, iş yeri ruhsatları ve böyle gidiyor. Hatta vatandaşın işlerinin belediyelerde sonuçlandırılamadığını, muhatap bulamadıklarını söylüyor vatandaşlar. Bu durumu değiştirmek bizim elimizde. Biz, geçmişte bunu başardık. Bugünlere gelişimizin arkasında bu başarı var. Şimdi artık zaman kendimizi yenileme, geleceğe yeni heyecanla, yeni hedeflerle bakma zamanı. Bu kadro bunu yapar mı? Yapar. Geçmişte başardı, gelecekte daha fazlasını yaparsınız. Size inanıyoruz" dedi.



Belediye başkanlarına birkaç öğüdü olduğunu belirten Yıldırım, "Kabul ederseniz size birkaç da öğüdüm var. Belediyeler bizim vatandaşa bakan yüzümüz, aynamız gibi. Bu sebepten hizmetlerden vatandaşın memnun olması, belediye başkanlarının çalışmasını beğenmesi, iktidar partisinin ülke genelindeki başarısını da etkiliyor. İmar değişiklikleriyle şehrin ortak kullanımında olan sosyal, kültür, yeşil alanlarını yok etmeyelim. Birtakım insanların daha fazla iştahı için daha fazla kazanması için bütün şehrin nefes alanları, ortak alanlarını yok etmeyelim. Yani belediyelerdeki en fazla işlem gören iş imar değişikliği olmamalı, en az işlem gören bu işlem olmalı" diye konuştu.



"Hizmet şarttır ama yeterli değildir"



"Bizde belediyecilik iyi, yetkiler iyi ama o yetkileri düzgün kullanmak lazım" diyen Başbakan Yıldırım, "Şehri berbat etmek için değil. Buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye. Belediye başkanı kim varsa. Bu ülkenin geleceği. Bütün belediye başkanlarının görevi ülkenin geleceğinde sorumluluk almaktır. Vatandaşın işini kolaylaştırın. Görevinizi ifa ederken asıl patronun sizi seçen hemşehrileriniz olduğunu unutmayın. Vatandaşla inatlaşmayın. Bu hassasiyet vatandaşın da yasa dışı bir talebi dışında müsamahakar davranmayı gerektirmez. Sorunların üzerine gidin. Lütfen sorunları torunlara havale etmeyin. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek hareket edin. Burada asıl marifet sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları nasıl organize edeceğiz. Burada da öncelik önemli. Önceliklerimizi doğru belirleyelim. Sadece Ankara'dan gelecek kaynaklara göre değil, yerelde kaynak geliştirmeye de kafa yorun. Türkiye'nin bütçesi belli. Mutlaka, yerelde de kaynak üretmeye kafa yormanız lazım. Kaynakları kullanırken adeta kılı kırk yararak, lüskten, gösterişten, israftan uzak duralım. Kibirlenme, böbürlenme yok. Tevazudan vazgeçmeyin. Sadece yol yapmayın, gönüllere de yol yapın. Gönüllere yol yapamazsanız, yaptığınız işler sizi geleceğe taşımaz. İsim vermeyeyim, iki tane belediyemiz en fazla iş yaptı ama seçimler geldi kaybetti. Demek ki hizmet şarttır ama yeterli değildir" ifadelerini kullandı.



Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İnsanlarla ilişkilerinizde her zaman karşısınızdaki bir belediye başkanı olarak düşünün, empati yapın. Niyet bozulunca bereket yok olur. Makamlar gelip geçicidir ama insanlık bakidir. Biz, AK Parti olarak eserlerimizle hep övündük, hep milletin önünde olduk. Her yaptığımızın hesabını hem Hakk'a hem halka verdik. Tek bir muradımız, Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmak oldu. Bizim siyasetimizin esası hukuk ve adalet oldu. Biz, hem İslam dünyasının hem de Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıyız. Bugüne kadar ülkemiz için yaptıklarımızla asla yetinmedik, asla da yetinmeyeceğiz. 2019'da giderken çıtayı biraz daha yükselteceğiz."



Belediye başkanlarına çok fazla iş ve sorumluluk düştüğünü belirten Yıldırım, "Hep birlikte güçlü Türkiye'yi 2019'da taçlandırmış olacağız. Ülkeyi bir kez daha şaha kaldıracağız. Ne büyük mücadelelerle bugüne geldiğimizi bu salonda bulunan hemen hemen herkes çok iyi bilir. Başarı bir gayretin, çalışmanın ürünüdür. Bu ülkenin geldiği noktada bir geri adım gitmesine asla ve asla gönlümüz razı olmaz" şeklinde konuştu.



"2019 seçimlerinde yüzde 50 artı bire ihtiyacımız var"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise, bugünkü toplantının amacının belediyenin çalışmalarını değerlendirmek olduğunu belirterek, belediye başkanlarının 2019 seçimlerine giderken çalışmalarının gözden geçirileceğine işaret etti. AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar yerel yönetimlerle ilgili yaptığı kanuni düzenlemelerin önemini vurgulayan Kaya, bir sürü hukuki düzenlemenin yapıldığını söyledi. Kaya, "2019 seçimlerinde yüzde 50 artı bire ihtiyacımız var. Belediyelerimizin şu anda yüzde 60'ı AK Partili, Meclis üyelerinin yüzde 50'den fazlası AK Partili. Biz, istersek bu işi yaparız" dedi.



Kaya, 7 Haziran seçimlerinde yaşadığı iki anıyı paylaşarak, "Aynalar kendimize tutmak için icat edildi. Yerel yönetimler olarak genel oyların altında kaldık, bunu biliyoruz. Hizmet önemli ama yeterli değil. Gönle girilmesi lazım" diye konuştu.



Programa Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da katıldı. - ANKARA