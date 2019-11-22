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Başakşehir yenilmezliğini 10 maça çıkardı

Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarmış oldu.

22.11.2019 22:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:39
Başakşehir yenilmezliğini 10 maça çıkardı

Deplasmanda 'ı 1-0 mağlup eden , bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarmış oldu.


Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, 'nda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Son mağlubiyetini ligin ikinci haftasında evinde Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik sonuçla alan Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu müsabakadan sonra oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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