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Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Başakşehir, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ilk bölümde üç grup halinde pas çalışması yapan turuncu-lacivertliler, ikinci bölümde taktik çalıştı.

Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da konuk edecek.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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