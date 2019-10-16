16.10.2019 15:32

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla, Aksaray Belediye Meclisi özel gündem çağrısıyla olağanüstü toplandı.

Belediye Meclis Salonu'nda meclis üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleşen özel gündem toplantısında tüm meclis üyeleri harekata tam destek verdi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, burada yaptığı açıklamada, milletin her zaman bir ve beraber olduğuna vurgu yaptı.

Suriye'de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan birinin yaşandığını belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Suriye'de iç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda PKK'nın Suriye'deki yapılanması geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı Aksaray Belediye Meclisi olarak destekliyoruz. Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."

Toplantı, Başkan Dinçer ve belediye meclis üyelerinin toplu halde asker selamı vermesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA