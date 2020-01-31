Barış Manço'nun ölüm yıl dönümünde Moda'daki evine ziyaretçi akını

31.01.2020 22:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:05

Usta sanatçı Barış Manço, ölümünün 21. yılında sevenleri tarafından yine unutulmadı. Manço'nun Kadıköy Moda'daki müzeye çevrilen evi, ziyaretçi akınına uğradı.

Usta sanatçı Barış Manço'nun vefatının ardından 21 yıl geçti. Tüm Türkiye'de olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan sanatçının Moda'daki evi, ölüm yıl dönümünde hayranlarından büyük ilgi gördü. Kadıköy Belediyesi ve ailesinin çabaları ile daha önceki yıllarda müzeye çevrilen ev, Manço'nun vefat yıl dönümü nedeniyle 31 Ocak'ta saat 00.00'a kadar ücretsiz ziyarete açıldı. Sanatçının hayranları da gecenin ilerleyen saatlerine kadar Manço'nun evini gezerek, ondan kalan hatıraları gördü. Müzenin açık olduğu saatlerde müzeyi, yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti.

Barış Manço'nun kendisinden büyük olmasına rağmen kendisini çok sevdiklerini belirten hayranı, "Onu çok severdik. Biz daha çocukken o daha gençti. Ama çok büyük bir sanatçıydı. Moda'da ne zaman birini görse çok yakınlık gösterirdi gençlere ve çocuklara. Özellikle çocukları çok seven bir insandı. Az yaşadı daha çok yaşasaydı eğer bu ödüller 3 misli 5 misli daha çok olurdu" diye konuştu.

Küçük yaşta olmasına rağmen Barış Manço hayranı olan Mustafa Berker ise, "Ben bugün Barış Manço'nun müzesini ve evini görmeye geldim. Ben onu çok seven ve dinleyen biriyim ölse bile anıları ve şarkılarıyla bizimle beraber" dedi.

Yaşlı, genç herkesin ilgi gösterdiği Manço'nun evindeki hareketlilik, gece geç saatlere kadar sürdü.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Kaynak: İHA