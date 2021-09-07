Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 13 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 13 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve İvrindi ilçelerinde 06.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edile 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 06/09/2021 tarihinde yapılan 5 ayrı çalışmada Ayvalık, Bandırma, Bigadiç ve Edremit ilçelerinde 8 şahıs gözaltına alınırken, 2 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve 6 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 36,06 gram metamfetamin, 1,84 gram esrar, 0,66 gram toz halinde sentetik ecza hap, 56 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı