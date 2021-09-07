Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 13 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 13 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve İvrindi ilçelerinde 06.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edile 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 06/09/2021 tarihinde yapılan 5 ayrı çalışmada Ayvalık, Bandırma, Bigadiç ve Edremit ilçelerinde 8 şahıs gözaltına alınırken, 2 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve 6 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 36,06 gram metamfetamin, 1,84 gram esrar, 0,66 gram toz halinde sentetik ecza hap, 56 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı
Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı
Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldüren koca kendi başına sıktı
İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldüren koca kendi başına sıktı
15 yaşındaki çocuk, ekmek kuyruğunda başlayan kavgada 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, ekmek kuyruğunda başlayan kavgada 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Hepsinin rızası vardı
Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Hepsinin rızası vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yeşim Salkım
Spor Şenol Güneş Çağdaş Atan Sergen Yalçın Mergim Berisha Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:32:40. #1.16#

title