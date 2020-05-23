Balıkesir'de depodan 10 ton zeytinyağı çalındı BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, anayol üzerinde bulunan zeytinyağı firması deposundan 10 ton zeytinyağı çalındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, anayol üzerinde bulunan zeytinyağı firması deposundan 10 ton zeytinyağı çalındı.

Çanakkale- İzmir E-87 yolu Ayvalık ilçesindeki zeytinyağı firmasının deposunda, bidonlar içinde bulunan 10 ton zeytinyağı çalındı. Durumu fark eden iş yeri sahibi jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, depoda incelemede bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip oluşturuldu. Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerin sonucunda zeytinyağını G.D. ve M.S.'nin çaldığını tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada 35 bin 100 TL para ve 1 ton zeytinyağı ele geçirildi. Yakalanan ve gözaltına alınan G.D. ve M.S. jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA