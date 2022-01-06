Balıkesir'de çaldığı telefonlarla Konya'da yakalandı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hırsızlık yapan şüpheli şahıs, çaldığı cep telefonları ile birlikte Konya'nın Akşehir ilçesinde otobüsle yolculuk yaptığı sırada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hırsızlık yapan H.K. isimli şüphelinin çaldığı cep telefonları ile birlikte otobüsle Konya istikametine gittiği yönünde bilgiler elde etti. Bunun üzerine hırsızlık şüphelisinin bindiği otobüsü D-300 uygulama noktasında durduran polis, şüpheli H.K.'nin üzerinde yaptığı aramada 2 adet çalıntı cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan H.K., çaldığı cep telefonlarıyla birlikte Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edildi. - KONYA

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