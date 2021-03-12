Balıkesir'de bir arazide poşet içerisinde bebek cesedi bulundu
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Balıkesir'de bir arazide poşet içerisinde bebek cesedi bulundu

12.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:52
Balıkesir'de bir arazide poşet içerisinde bebek cesedi bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir poşette bebek cesedi bulundu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir poşette bebek cesedi bulundu.

Yeni Mahallesi, İlkkurşun Tepesi mevkisinde, yerleşim yerlerinin sona erdiği arazide bir poşet içerisinde bebek cesedi olduğunu fark eden bir kişi, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk belirlemelere göre bugün doğduğu tahmin edilen bebeğin göbek bağının da üzerinde olduğunu tespit etti.

Ekiplerin incelemesinin ardından bebek cesedi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından cesedin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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