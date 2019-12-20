Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı.
20.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı.
Kaynak: AA