Bakan Yardımcısı Işıkgece Elazığ'da
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Bakan Yardımcısı Işıkgece Elazığ'da

Bakan Yardımcısı Işıkgece Elazığ'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ELAZIĞ (İHA) –Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, programları kapsamında geldiği Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.

ELAZIĞ (İHA) –Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, programları kapsamında geldiği Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, programları kapsamında Elazığ'a geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Işıkgece, Elazığ Valiliğini ziyaret ederek Vali Erkaya Yırık ile görüşmede bulundu. Işıkgece'ye, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Işıkgece, 2 gün sürecek programları kapsamında Valilikten sonra Elazığ Belediyesi, AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları ile Seza Çimento, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret edecek, Bölüklü Köyü Ağaçlandırma etkinliğine katılım, Hankendi Kadın Kooperatifi, Orköy Faaliyeti, Doku Kültürü Laboratuvarı, Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü ve Veteriner Kontrol Enstitüsüne giderek incelemelerde bulunucağı belirtildi.

Yarında kentte programlara katılacak olan Işıkgece, hem esnaflarla hem de hayvancılık ve tarımla uraşanlarla bir araya gelerek temaslarını sürdüreceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Bakan Yardımcısı Işıkgece Elazığ'da
Bakan Yardımcısı Işıkgece Elazığ'da
Bakan Yardımcısı Işıkgece Elazığ'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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