Bakan Yanık, yangından etkilenen bölgelere toplam 34 milyon lira destek gönderildiğini bildirdi
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Bakan Yanık, yangından etkilenen bölgelere toplam 34 milyon lira destek gönderildiğini bildirdi

Bakan Yanık, yangından etkilenen bölgelere toplam 34 milyon lira destek gönderildiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sürecin başından bu yana yangından etkilenen bölgelere toplam 34 milyon lira destek gönderdiklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sürecin başından bu yana yangından etkilenen bölgelere toplam 34 milyon lira destek gönderdiklerini bildirdi.

Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangınların başladığı ilk andan itibaren nakdi desteklerin ivedilikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına iletildiğini belirtti.

Yangının devam ettiği Antalya SYD Vakfı'na 10 milyon lira, Muğla SYD Vakfı'na da 3 milyon lira ek kaynak daha gönderdiklerini kaydeden Yanık, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre desteklerimiz artarak sürüyor. Sürecin başından bu yana yangından etkilenen bölgelere toplamda 34 milyon lira destek gönderdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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