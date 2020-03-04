Bakan Soylu, Yunanistan'ın yeni iltica başvurusu almama kararına çok sert tepki gösterdi

04.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 00:34

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, Yunanistan'ın iltica başvurularına ilişkin aldığı kararı eleştirdi.

Bakan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti :"Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, ne 1951 Cenevre Sözleşmesi ne de AB mülteci hukukuna göre böyle bir karar alınamaz. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."

130 BİN GÖÇMEN YUNANİSTAN'A GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mültecilerin Avrupa'ya gerçekleştirdiği göçle ilgili son rakamı Twitter'dan duyurdu. Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130.469" dedi.

Kaynak: AA

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