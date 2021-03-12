BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLADIĞI OPERASYONUN DETAYLARI
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BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLADIĞI OPERASYONUN DETAYLARI

12.03.2021 08:18 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:32

İSTANBUL'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği 'Atak' arama yapılan taksinin bagajında 60 kilogram uyuşturucu buldu.

İSTANBUL'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği 'Atak' arama yapılan taksinin bagajında 60 kilogram uyuşturucu buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Atak'ın uyuşturucuyu bulduğu anları sosyal medya hesabından, "60 kg bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz... Kahraman Jandarma'yı ve Atak'ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız Teşekkürler İstanbul jandarması. " notuyla paylaştı.

Operasyonun detayları ise belli oldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şişli'de piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'a getirilen uyuşturucu maddelerin, pazarlanmak üzere taksiye yüklendiği belirledi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN TAKSİYLE SAATLERCE DOLAŞTI

Jandarma ekipleri, uyuşturucunun 'torbacı' olarak bilinen kişilere dağıtımını yapmak üzere yakalanmamak için gece vakti bulunduğu adresten ayrılan ve İstanbul'un ıssız yerlerinde yolcu almadan saatlerce boş dolaşan taksiyi, Şişli'de durdurdu.

'ATAK' TEPKİ VERDİ, UYUŞTURUCU DOLU BAGAJ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekiplerince gece yarısı durdurulan şüpheli C.A.' nın kullandığı araçta, detektör köpek "Atak" ile arama yaptı.

Aracın bagajında kolilerde birer kiloluk paketler halinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 60 kilo bonzai ele geçirildi. Jandarma ekiplerince şüpheli C.A., gözaltına alındı.

C.A., yapılan sorgusunun ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından tutuklandı. C.A.' nın bağlantılı olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLADIĞI OPERASYONUN DETAYLARI
BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLADIĞI OPERASYONUN DETAYLARI
BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLADIĞI OPERASYONUN DETAYLARI
BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLADIĞI OPERASYONUN DETAYLARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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