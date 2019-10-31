Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı
Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldıİSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı.
31.10.2019 23:18
Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı
İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı.
Kaynak: İHA
VİDEO: Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı