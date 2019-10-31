Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı

Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı

Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldıİSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı.

31.10.2019 23:18
Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı

Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı
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