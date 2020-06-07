Bakan Pekcan: "Yatırımcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız"
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Bakan Pekcan: "Yatırımcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yatırımcılarımıza, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki iş insanlarımız Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu ürünlere yönelik yatırım yapsın" dedi.

Bakan Pekcan:
07.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:37

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yatırımcılarımıza, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki iş insanlarımız Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu ürünlere yönelik yatırım yapsın" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Başkanlığında İstişare Kurulu'nun 14'üncü Toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün katıldı. Bakan Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Mayıs ayında açıklanan ihracat rakamlarına değinerek, yıllık bazda ihracatta düşüş olmasına rağmen Mayıs ayında Nisan ayına göre bir toparlanma ivmesi görüldüğünü ifade etti.

Bayram tatilleri nedeniyle daha az çalışma gününe rağmen Mayıs'ta Nisan ayına göre ihracatın yüzde 10,8 arttığını belirten Bakan Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının ilk 5 ayda yüzde 74,6 olarak gerçekleştiğini, altın hariç bakıldığında bu oranın yüzde 80'e çıktığını söyledi.

MAYIS AYINDA ARA MALI VE YATIRIM MALI İTHALATININ TOPLAM İTHALATIN YÜZDE 91,2'SİNİ OLUŞTURDUĞUNA DİKKATİ ÇEKEN BAKAN PEKCAN,ŞUNLARI KAYDETTİ:

"İnşallah bunun en kısa zamanda üretime ve ihracata dönmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem en çok ihracatçı olduğumuz Avrupa Birliği ülkelerinin yeniden toparlanmasını bekliyor hem de dünya genelinde kademeli bir normalleşmeye geçişin olacağını düşünüyoruz. Bizim için Haziran ayı bir geçiş dönemi olacak ama biz bu geçiş dönemini çok hızlı atlamak durumundayız. Sağlık alanında göstermiş olduğumuz performansımıza dayalı ayrışmamızı ekonomi ve ticaret alanında da göstermek zorundayız. Bunun için el ele vererek sizlerle doğru, yerinde adımlar atmamız ve devletimizin kaynaklarını en uygun ölçüde, doğru adreslerde kullanmamız lazım. Ben bu süreci, üretim kapasitemiz, eğitimimiz, iş gücümüz ve Türkiye'de iş insanlarımızın ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile çok başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum".

Mayıs ayında Sanal Ticaret Heyetlerine Özbekistan ve Kenya ile başladıklarını hatırlatan Bakan Pekcan, bunun Hindistan ve Güney Kore ile süreceğini, devamında Almanya ve Pakistan ile yapılacağını söyledi. 1-3 Haziran'da yapılan ilk sanal fuarın da çok başarılı bir şekilde tamamlandığını aktaran Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Sanal Ticaret Heyetlerini ve Sanal Fuarları Ticaret Bakanlığı olarak desteklemeye devam edeceklerini, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini de aynı şekilde destekleneceğini belirtti.

"YEREL PARALARLA TİCARETİ ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Pandemi sürecinde ülkelerin içe kapanma dönemi yaşadığına işaret eden Bakan Pekcan, "Tabi biz bunu G-20 platformu, diğer küresel işbirliği toplantıları ve AB ülkeleri ile yaptığımız görüşmelerde değerlendiriyor, bu durumu nasıl aşabileceğimiz ve önleyebileceğimiz üzerine koordine bir şekilde çalışıyoruz. Şu gerçeği yadsıyamayız, ülkeler biraz daha korumacı, biraz daha içe dönük politikalar izleyecekler. Biz de bu dönemde rezerv para birimlerine bağlılığın azaltılması ve yerel paralarla ticaretin artırılması yönünde iş insanlarımızla görüşüyoruz. Ticaret açığı verdiğimiz ülkelerdeki muhataplarımızla görüşmeler yapıyoruz. Bu bağlamda, DEİK İş Konseyi Başkanlarımızla bir araya geldik ve bu konuları değerlendirdik. 2019 yılına 7,6 milyar dolar civarında yerel paralarla ihracat, 11,1 milyar dolarlık da ithalat yapmışız. Yerel paralarla ticaret için tabii swap alt yapısının da gerçekleşmesi lazım. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamızın ciddi çalışmaları var. Onlarla da işbirliği içerisinde yerel paralarla ticareti ön plana çıkarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, bu süreçte STK'ların ve iş insanlarının nasıl aktif rol alabileceği, ülkenin önünü açacak hangi faaliyetlerde bulunabileceği, küresel tedarik zincirlerinde Türkiye'nin daha fazla yer alması için neler yapılması ve önceliklerinin ne olması gerektiği konusunu değerlendireceklerini söyledi.

"YURTDIŞI LOJİSTİK MERKEZLERİ ÇALIŞMASINI HIZLANDIRIYORUZ"

Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması ve üretim kapasitesinin arttırılması amacıyla yakın zamanda bazı ilave gümrük vergileri getirildiğini belirten Bakan Pekcan, "Dünyada olduğu gibi biz de bu geçici önlemleri almak zorundayız. Bu süreçte Türkiye'de üretilebilir bazı ürünlerin maalesef yurt dışından getirildiğini görüyoruz. Bizim aldığımız önlemler yerli üreticiyi korumaya yöneliktir. Yatırımcılarımıza, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki iş insanlarımız Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu ürünlere yönelik yatırım yapsın" diye konuştu.

Bakan Pekcan, yurtdışı lojistik merkezleri çalışmasına da ağırlık vereceklerini belirterek, yeni dönemde artık hızlı teslimatların yapılabileceği lojistik merkezlerinin önem kazandığını, bu sebeple söz konusu çalışmayı hızlandıracaklarını söyledi.

Bakan Pekcan, bu dönemde istişareye her zamankinden çok önem verdiklerini vurgulayarak, esnafın, KOBİ'lerin, ihracatçıların ve iş dünyasının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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