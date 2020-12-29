Bakan Pekcan: "Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75'i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4...
29.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:32
Bakan Pekcan: "Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75'i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı.
Bakan Pekcan: "Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75'i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır