Bakan Murat Kurum, bayram namazını Konya'da kıldı
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Bakan Murat Kurum, bayram namazını Konya'da kıldı

Bakan Murat Kurum, bayram namazını Konya'da kıldı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı namazını Konya Büyükşehir Stadyumunda kıldı.

31.07.2020 09:07 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:32

Bakan Murat Kurum, bayram namazını Konya'da kıldı

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı namazını Konya Büyükşehir Stadyumunda kıldı. Bakan Kurum, "Biz beraber oldukça dünyaya örnek tavrı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergiledikten sonra virüs salgının da üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazı için Konya protokolü ile birlikte Konya Büyükşehir Stadyumunda bir araya geldi. Bakan Kurum, beraberindekiler ve vatandaşlar burada sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak namaz kıldı. Bakan Kurum namazın ardından burada yaptığı açıklamada, önceki bayramda korona virüs salgını nedeniyle bir araya gelemediklerini söyledi. Kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlarla stadyumda bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Murat Kurum, "Kurban Bayramı namazını hep birlikte idrak ettik. Biraz sonra da inşallah kurban ibadetini yerine getireceğiz. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Hamdolsun Allah bizi bu günlere eriştirdi. Bugün Suriye, Libya, Kuzey Irak'ta, ülkemizin içinde ve dışında vatanı, bayrağı, ezanı için kanlarını vermiş şehit olanları ve gazilerimizi minnetle yad ediyorm. Tüm şehit anne ve babalarımızın ellerinden öpüyorum" dedi.

"Üzülmesinler inşallah bugünler de geçecektir"

Korona virüs nedeniyle hac vazifesini yerine getiremeyen ve gözyaşı döken büyüklerin de ellerinden öptüğünü kaydeden Bakan Kurum, "Üzülmesinler inşallah bugünler de geçecektir. Biz beraber oldukça dünyaya örnek tavrı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergiledikten sonra virüs salgının da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bayram süresince vatandaşlarımızla beraber olacağız, ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Onları dinleyeceğiz, bayramlarını tebrik edeceğiz. İnşallah bu süreçte bir ve beraber olmak suretiyle bayramımızı idrak edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konya'da bayram namazı tüm camilerle birlikte; Büyükşehir Stadyumu, Saraçoğlu Stadyumu, Eski Stadyum, Musalla Mezarlığı içinde bulunan Namazgah ve Mevlana Meydanında da kılındı.

Bakan Murat Kurum, bayram namazını Konya'da kıldı

Kaynak: İHA

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