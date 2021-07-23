Bakan Kurum, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth görüştü
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Bakan Kurum, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth görüştü

Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth ile görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth ile görüştü.

Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde "G20 Çevre ile İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı"nın yapıldığı Tarihi Palazzo Reale Sarayı'nda, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth bir araya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren ve verimli geçtiği öğrenilen görüşmede, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin önemi vurgulandı.

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi konusunda yürütülen projeler aktarılırken, AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'de gerekli düzenlemelerin yapıldığına işaret edildi.

Görüşmede, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nın Ek-1 listesinden çıkarılması isteği belirtildi.

Bakan Kurum, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth görüştü
Bakan Kurum, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth görüştü
Bakan Kurum, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth görüştü
Bakan Kurum, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth görüştü
Bakan Kurum, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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Bakan Kurum, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth görüştü - Haberler
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