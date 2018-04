Bakan Kurtulmuş Pekin'de

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, askeri operasyonların Türkiye turizmini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'de düzenlenen Çin Yurt Dışı Seyahat ve Turizm Fuarı'na (COTTM) katıldı. Türkiye stantlarını gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Kurtulmuş, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Kurtulmuş 2018'in ilk çeyrek rakamlarına bakıldığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri operasyonlarının turizmi olumsuz etkilemeyeceğinin görüldüğünü söyledi. Kurtulmuş, Çinli ve Türk seyahat acentelerinin temsilcileriyle görüşerek, iki ülke arasındaki turizm işbirliği hakkında bilgi aldı. Çin ve Türkiye'nin birbirine çok uzak olduğunu ifade eden Bakan Kurtulmuş, "Toplumsal olarak birbirlerine benzerliklerini olan iki toplum. Ataerkil aile yapıları var, aile değerlerine çok değer veriyor her iki ülkenin halkları da. Misafirperverlik konusunda benzerliklerimiz var. Her iki ülkenin halkı da sıcakkanlı davranışlar içerisinde. Türkiye, Asya'nın Avrupa'ya açılan kapısı, Çin'de Asya'nın en doğusundaki büyük bir ülke. Her iki ülkenin de büyük bir imparatorluk geçmişi var. Buradan kaynaklanan büyük bir medeniyet birikimi var. Dolayısıyla Türkiye ve Çin'in birbirine yakınlaşmasının turizm alanında da gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Yol ve kuşak projesi kapsamında gelişecek olan siyasi stratejiler sadece siyaseten yakınlaşmayı değil her alanda da yakınlaşmayı öngörüyor" ifadelerini kullandı.

"Bu büyük pastadan Türkiye olarak da payımızı almak istiyoruz"

Bakan Kurtulmuş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Çin-Türkiye arasındaki bu ilişkilerin bu sene içerisinde artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Turizm, ülkeleri yakınlaştıran önemli yumuşak güç unsurlarından biri. Henüz Çin halkı Türkiye'yi çok fazla tanımıyor. Türkiye olarak biz de Çinlileri çok fazla tanımıyor. Yeni dönemdeki turizm stratejilerimizin başında özellikle Asya'daki 6 önemli ülkeye karşı ilişkilerimizin arttırılmasından geçiyor. Tabiri caizse kapılarını tıklatarak Türkiye'yi tanıtacağız. Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Malezya ve Endonezya. Bu 6 ülkenin toplamı dünya nüfusunun yarısı neredeyse. Sadece Çin'de geçtiğimiz yıl 130 milyon turist yurtdışına gitmiş. Bu büyük pastadan Türkiye olarak da payımızı almak istiyoruz. 2018 yılında sürecek etkinliklerle Türkiye'yi ve Türkiye'nin güzelliklerini, Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini, İstanbul'u, Kapadokya'yı, Mardin'i, Safranbolu'yu, Amasya'yı birçok güzel yerlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Altında bulunduğumuz atla sembolize edilen Troya, Çin'de bir şekilde tanıtılarak Türkiye'nin marka değerini arttırmaya gayret ediyoruz. Son derece gayretli bir çalışma devam ediyor. 2018 yılı itibariyle de Çin'den önemli bir şekilde turisti Türkiye'ye kazanacağız. Geçtiğimiz yıl 250 bin Çinli geldi, bu yıl bunun 500 bine çıkmaması için hiçbir neden yok. Ayrıca aramızdaki THY'nin sefer sayısının arttırarak, Çin Hava Yolları'nın Türkiye'ye daha fazla sefer yapmasını temin ederek daha fazla turistin Türkiye'ye gelebilmesinin önünü açacağız."

"Askeri hareketliliklerin Türkiye'yi etkilemediğini herkes biliyor"

ABD, Suriye, İngiltere'nin Suriye'ye yönelik operasyonunun turizmin etkileneceği yönünde endişelere yönelik sorunu yanıtlayan Bakan Kurtulmuş, "Şimdiye kadarki ilk 3 aylık sürece baktığımız zaman, böyle bir etkilenmenin olmayacağını düşünüyoruz. Özellikle Türkiye ile ilgili olarak gerek Afrin'de devam etmekte olan Zeytin Dalı Operasyonu gerekse o bölgede kısmi olarak sürdürülen askeri hareketliliklerin Türkiye'yi etkilemediğini herkes biliyor. Buradaki hareketliliğin Türkiye turizmini olumsuz etkilemeyeceğini düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.

Bakan Kurtulmuş, 2018'in ilk çeyrek rakamlarına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri operasyonlarının turizmi olumsuz etkilemeyeceğini de dile getirdi. Fuar alanını gezen Bakan Kurtulmuş, Azerbaycan ve Filistin başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin stantlarını da ziyaret ederek fotoğraf çektirdi. Numan Kurtulmuş, Pekin'de bu akşam düzenlenecek ve Anadolu Ateşi'nin de bir gösteri sunacağı Çin'de Türkiye Turizm Yılı'nın açılış galasına katılacak.

Kurtulmuş, Çin'deki temaslarına Pekin'in ardından Şanhay'da devam edecek. - PEKİN