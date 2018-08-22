Bakan Koca: "İsraftan Kaçınıp Kendi Üretimimizi Yapmak İstiyoruz"

- Bakan Koca: "İsraftan kaçınıp kendi üretimimizi yapmak istiyoruz"

-"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca;

-"Tıbbi cihaz, saf ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız"

-"Özellikle hekim ve hasta güvenliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olacaktır"

ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maruz kaldığımız ekonomik saldırıları hep birlikte müşahade edip,bu durumu bir fırsata çevirerek bu vesileyle israftan kaçınıp kendi üretimimizi yapmak istiyoruz"dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli programlar için Elazığ'a geldi.Vali Vekili Mustafa Gül tarafından karşılanan Bakan Koca,AK Partinin bayramlaşma programına katıldı ardından da kısa süre önce hizmete giren Fethi Sekin Şehir Hastanesini ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Bu günlerde maruz kalınan ekonomik saldırılara hep birlikte müşahade ettiklerini ifade eden Bakan Koca;"Bu durumu bir fırsata çevirerek bu vesileyle israftan kaçınıp kendi üretimimizi yapmak istiyoruz. Tıbbi cihaz, saf ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız. Geçmiş AK Parti hükümetlerinin sağlıkta dönüşüm reformunu daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Özellikle hekim ve hasta güvenliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olacaktır. Üniversite, Eğitim araştırma ve Devlet hastaneleri arasında önümüzde ki dönemde daha fazla iş birliği imkanlarını geliştirmek istiyoruz"diye konuştu.

"Mükemmeliyet merkezi yapmak istiyoruz"

Elazığ Şehir Hastanesinin geçtiğimiz günlerde hasta kabulüne başladığını anımsatan Bakan Koca;"Burada yüksek konforlu fiziki mekanlar yanında son teknolojiye sahip tıbbi cihaz donanımı da mevcut. 1038 yatak kapasitesi ve 37 ameliyathanesi bulunan Şehir hastanelerine Cumhurbaşkanımızın özel bir önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Önümüzde ki dönemler de özellikle tıbbi hizmetler açısında şehir hastanelerinin birer mükemmeliyet merkezi yapmak istiyoruz. Bu hastane hastalarımıza layık oldukları konfor ve kaliteli hizmetin sunulduğu bölgenin bir sağlık üssü olacaktır"ifadelerini kullandı.