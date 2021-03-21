Bakan Kasapoğlu'na derbide down sendromlu milli sporcular eşlik edecek
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Bakan Kasapoğlu'na derbide down sendromlu milli sporcular eşlik edecek

21.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:50
Bakan Kasapoğlu'na derbide down sendromlu milli sporcular eşlik edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle down sendromlu özel sporcularla izleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle down sendromlu özel sporcularla izleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Kasapoğlu'na 3 sporcunun eşlik edeceği belirtildi.

Down sendromlu özel sporculardan Furkan Demir, Merve Uzun ve Rıdvan Yalçın'ın karşılaşmayı Bakan Kasapoğlu ile statta izleyeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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