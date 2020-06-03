Bakan Kasapoğlu: "Bugüne kadar 76 ilimizdeki 177 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen... Bakan Kasapoğlu: "Bugüne kadar 76 ilimizdeki 177 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen toplamda 77 bin 441 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık" Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bakanlığı'na bağlı yurtlarla ilgili istatistiki bilgileri paylaştı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet...

Bakan Kasapoğlu: "Bugüne kadar 76 ilimizdeki 177 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen toplamda 77 bin 441 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bakanlığı'na bağlı yurtlarla ilgili istatistiki bilgileri paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en etkili mücadeleyi gösteren 3-5 ülkeden biri olduk"

"Bugün Türkiye genelinde 677 bin 804 yatak kapasitemizle, büyük otel zincirleriyle yarışacak donanım ve konfor seviyesinde öğrenci yurtlarına sahibiz"

"Türkiye, bir kilim misali milim milim, düğüm düğüm, ilmek ilmek işlenerek bugünlere geldi"

"Kalıcı temeller üzerinde yükselen ülkemizin, bugün bütün dünya için güvenli bir liman olduğunu gururla ifade edebilirim"

"Dün, ne gerek vardı denilerek baltalanmaya, karalanmaya çalışılan yatırımlarımız, ülkemizin en büyük, en kıymetli sığınağı olmuştur"

"Memnuniyet araştırmasında yüzde 85,94'lük bir memnuniyet oranı yakaladık"

"Bugüne kadar 76 ilimizdeki 177 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen toplamda 77 bin 441 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık"

"Bilim Kurulumuz'un yönlendirmeleriyle bundan sonraki 14 günlük karantina süreci artık evlerde geçirilecek"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarla ilgili istatistiki bilgiler paylaşarak, "Bugüne kadar 76 ilimizdeki 177 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen toplamda 77 bin 441 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da basın mensuplarına yaşanan zorlu süreci değerlendiren Bakan Kasapoğlu, "Dün, 'Ne gerek vardı?' denilerek baltalanmaya, karalanmaya çalışılan yatırımlarımız, hastanelerimiz, yurtlarımız bugün karşı karşıya kaldığı tehlikelerde ülkemizin en büyük, en kıymetli sığınağı olmuştur" ifadelerini kullanırken, Türkiye genelinde 677 bin 804 yatak kapasitesi ile, büyük otel zincirleriyle yarışacak donanım ve konfor seviyesinde öğrenci yurtlarına sahip olduklarını belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en etkili mücadeleyi gösteren 3- 5 ülkeden biri olduk"

Bütün insanlığın, Covid-19'a karşı önemli bir sınav verdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "İlk defa Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede küresel pandemi haline gelen salgına yönelik devletler tedbirler almaya, yayılımı kontrol altında tutacak uygulamalar ortaya koymaya devam ediyorlar. Türkiye olarak, bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en etkili mücadeleyi gösteren 3- 5 ülkeden biri olduk. Son 18 yılda hayata geçirilen sessiz devrimler sayesinde aynı tarımda, teknolojide, savunma sanayiinde, eğitimde, ulaştırmada olduğu gibi sağlıkta da ne seviyelere yükseldiğimizi bütün dünyaya gösterdik. Bunların yanında öğrenci yurtlarımız sahip olduğu niteliği gözler önüne serdi" şeklinde konuştu.

"Türkiye, bir kilim misali milim milim, düğüm düğüm, ilmek ilmek işlenerek bugünlere geldi"

Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarının otel zincirleri ile yarışacak seviyede olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2002 yılında 190 olan öğrenci yurdu sayımızı, 18 yılda 774'e yükseltmenin yanı sıra, yurt ve oda kalitemizi de fevkalade artırdık. Bugün Türkiye genelinde 677 bin 804 yatak kapasitemizle, büyük otel zincirleriyle yarışacak donanım ve konfor seviyesinde öğrenci yurtlarına sahibiz. Elbette bunların hiçbiri bir günde gerçekleştirilmiş başarılar değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Türkiye, bir kilim misali milim milim, düğüm düğüm, ilmek ilmek işlenerek bugünlere geldi. Güzel ülkemiz, olabilecek küresel kriz anlarındaki dezenformasyonun etkilerini minimumda tutmak için önceden aldığı önemler sayesinde de çok daha fazla büyüdü ve kuvvetlendi.18 yıldaki ilerleme, akıllı bir stratejiyle, derinlikli vizyon ve güçlü hedeflerle sağlandı" diye konuştu.

"Pandemiyle mücadelemizde, geldiğimiz noktanın sağlamasını da hep birlikte yapmış olduk"

"Kalıcı temeller üzerinde yükselen ülkemizin, bugün bütün dünya için güvenli bir liman olduğunu gururla ifade edebilirim" diyen Kasapoğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Elbette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajlar, süreç içerisinde hızlı karar alma ve güçlü işbirlikleri gerçekleştirmek noktasında ülkemizin elindeki en önemli fırsat oldu. Türkiye, sahip olduğu yeni yönetim sistemiyle nitelikli koordinasyon ve ivedi uygulamalar hususunda da farkını ortaya koydu. Pandemiyle mücadelemizde, geldiğimiz noktanın sağlamasını da hep birlikte yapmış olduk."

"Dün, ne gerek vardı denilerek baltalanmaya, karalanmaya çalışılan yatırımlarımız, ülkemizin en büyük, en kıymetli sığınağı olmuştur"

Türkiye, sağlık altyapısıyla tedavi uygulamalarında, öğrenci yurdu altyapısıyla ise nitelikli karantina uygulamalarında model bir ülke olduğu için gururlu olduğunu belirten Kasapoğlu, "Covid-19 ile mücadelede; tedavi ve aşı çalışmaları ile birlikte karantina uygulamaları da büyük öneme sahip. Virüsün yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle, özellikle yurda ilk girişlerde uygulanan 14 günlük karantina süreci, mücadelenin sacayaklarından biri olma özelliği taşıyor. Sahip olduğumuz öğrenci yurdu altyapısı, bu süreci en etkili şekilde yönetmemize imkan sağlamıştır. Gururla belirtmeliyim ki Türkiye, sağlık altyapısıyla tedavi uygulamalarında, öğrenci yurdu altyapısıyla ise nitelikli karantina uygulamalarında model bir ülke olmuştur. Dün, ne gerek vardı denilerek baltalanmaya, karalanmaya çalışılan yatırımlarımız, hastanelerimiz, yurtlarımız bugün karşı karşıya kaldığı tehlikelerde ülkemizin en büyük, en kıymetli sığınağı olmuştur. Bu zor süreçte yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yuvası haline gelmiştir. İşte sosyal devlet olmak da bunu gerektirir" ifadelerini kullandı.

"Memnuniyet araştırmasında yüzde 85,94'lük bir memnuniyet oranı yakaladık"

Yurtlarda, sadece bina ve yatak tahsisiyle değil, 7 gün 24 saat fedakarca çalışan personeller, vatandaşlara otel konforunda bir hizmet sağlandığının altını çizen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları, sosyal mesafe, hijyen, tedbirlere azami riayetle gerçekleştirilmiştir. Odalarımız, rutin bir programa bağlı olarak sürekli dezenfekte edilmiştir. Üç öğün yemek, su, çay, meyve, ilaç gibi ihtiyaçlar odalara servis edilmiştir. Her odaya özel kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri bırakılmıştır. Misafirlerimize, odalarında spor yapmaları için spor malzemeleri gönderilmiştir .Psikolog ve diyetisyen hizmetleriyle, kitap dağıtımlarıyla ve sosyal faaliyetlerle, sürecin misafirler üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilmesi sağlanmıştır. Bugüne kadar yurtlarda kalan misafirlerimize 57 bin 452 adet kitap gönderilmiştir. Misafirlerimizin günlük tutmaları, duygu ve düşüncelerini kaleme almaları için hepsine ayrı ayrı 'Yurdumda Hayat Var' adıyla 14 sayfalık anı defterleri gönderilmiştir. Yine misafirlerimizin duygu, düşünce ve önerileri memnuniyet anketleriyle titizlikle takip edilmiş, oluşan aksaklıklar varsa ivedilikle telafi edilmiştir. Yurtlarımızda sağlanan destek hizmetlerini, faaliyetlerimizi, uygulamalarımızı kapsayan memnuniyet araştırmasında yüzde 85,94'lük bir memnuniyet oranı yakaladık. Bu da misafirlerimize vatandaşlarımıza sağlanan hizmetin ne denli kaliteli olduğunu bizlere gösteriyor."

"Bugüne kadar 76 ilimizdeki 177 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen toplamda 77 bin 441 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ağırladıkları misafir sayılarını açıklayan Kasapoğlu, "Karantina süreci için, Türkiye genelinde sahip olduğumuz kapasitenin yalnızca %13'ünü kullandık. Yurt altyapımızın ne kadar devasa olduğunu, yapılan yatırımlarla gelinen noktanın ne denli kapsayıcı olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bugüne kadar 76 ilimizdeki 177 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen toplamda 77 bin 441 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Bu rakamın içerisinde 1.183 askerimiz de bulunuyor. Öte yandan yurtlarımız, yoğun mesailerde, üstün bir fedakarlık örneği göstererek emek veren, bu süreçte evlerine gitmeyi tercih etmeyen sağlık çalışanlarımız için de tahsis edildi. 56 ilimizde bulunan 113 öğrenci yurdumuzda 6 bin 305 sağlık çalışanımızı misafir ettik. Yine 3 bin Adalet Bakanlığı personelimizi de yurtlarımızda ağırladık. 20 ilimizde 6 bin 956 oda kapasiteli 29 yurdumuzu ise ihtiyaç halinde Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na tahsis ettik. Buralarda da toplamda 1.232 vatandaşımızı misafir ettik.Öte yandan yurtlarımızda ağırladığımız bütün misafirlerimiz adına, yurt bahçelerinde ve belirlenen alanlarda 81 bin adet fidan dikmeye başladık. Bunların 42 bin 444'ü toprakla buluştu. Fidan dikim çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmamız, salgın günlerinin anısı olarak gelecek nesillere aktarılmış bir miras olacaktır" dedi.

"Bilim Kurulumuz'un yönlendirmeleriyle bundan sonraki 14 günlük karantina süreci artık evlerde geçirilecek"

Karantina süreçlerini tamamlayan bütün vatandaşların evlerine, sevdiklerine kavuşmasının mutluluğu içerisinde olan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği kademeli normalleşme sürecine geçmeye başladık. Yurtlarımız görevlerini tamamladı ve kıymetli gençlerimiz için dezenfekte edilmeye, temizlenmeye ve hazırlanmaya başlandı. Bu süreçte bütün vatandaşlarımıza yurtlarını ve odalarını fedakarca tahsis eden öğrencilerimiz en büyük teşekkürü hak ediyorlar. Verdikleri emanetleri, çok kısa bir süre içerisinde asıl sahiplerine, değerli öğrencilerimize iade edeceğiz. Karantina süreçlerini tamamlayan bütün misafirlerimizi evlerine, sevdiklerine uğurlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığımızın ve ona bağlı Bilim Kurulumuz'un yönlendirmeleriyle bundan sonraki 14 günlük karantina süreci artık evlerde geçirilecek. Tedbirlere riayet ederek, yönlendirmelere uyarak, kişisel temizliğe özen göstererek, sosyal mesafeyi ve maske takmayı bir süre daha hayatımızın vazgeçilmezi haline getirerek bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"83 milyon el ele, omuz omuza daha da güçlenerek geleceğe yürüyeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezleri, gençlik kampları ve spor salonlarının ekstra tedbirlerle hizmete açıldığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımız için tesislerimizde ayrı ayrı uygulamalarımız olacak. Bu önlemlere riayet ederek, Türkiye geneli yayılan bütün tesislerimizden en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Yeni normallerimizde maske, mesafe ve temizlik üçlüsünü hep birlikte hayatımızın merkezine alarak inşallah eski günlerimize döneceğiz. 83 milyon el ele, omuz omuza daha da güçlenerek geleceğe yürüyeceğiz. Emekleriyle karantina sürecinin başarıyla tamamlanmasını sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma milletimiz adına teşekkürlerimi iletiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı, devletimizin bütün kurumlarıyla, bütün bakanlıklarımızla, yerel yönetimlerimizle yürüttüğü güçlü koordinasyonu önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdürecek. Bütün imkanlarımızla 7 gün 24 saat gençlerimizin, milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu günlere hep birlikte ulaşacağız" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak: İHA