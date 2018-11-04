Bakan Ersoy, Kapadokya Bebek Müzesi'ni Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bulunan Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'daki gezi ve incelemeleri kapsamında Mustafapaşa köyünde bulunan Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'ni ziyaret etti. Müzenin kurucusu Sibel Radiye Gül tarafından karşılanan Bakan Ersoy, Gül'den müze hakkında bilgiler aldı. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaymaklı yer altı şehri ve Hacıbektaş-ı Veli Müzesi'ni de ziyaret edecek olan Bakan Ersoy, akşam saatlerinde bölgeden ayrılacak. - NEVŞEHİR