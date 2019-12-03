Bakan Ersoy, Haluk Bilginer'i kabul etti (Aktüel görüntü)

03.12.2019 20:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:49

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emmy Ödülü alan sanatçı Haluk Bilginer 'i, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kabul etti. Bakan Ersoy, Emmy Ödüllü sanatçı Bilginer'e plaket ve hediye takdim etti. Kabul töreninde konuşan Haluk Bilginer, "Aday olmuş olmak yeterince bir onurdu zaten. Fakat Türkiye'ye gelmesi beni çok memnun etti" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emmy Ödüllü sanatçı Haluk Bilginer, yazar ve senarist Hakan Günday, yönetmen Onur Saylak ve yapımcı Kerem Çatay'ı kabul etti. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Bakan Ersoy, Emmy Ödüllü sanatçı Haluk Bilginer'e plaket takdim etti. Ardından Bakan Ersoy Bilginer'e, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA)'nın 10 ciltlik Büyük Türkçe Sözlüğü ve Türk Sinemasının 100 Yılı isimli kitabı hediye etti.

"BU ÖDÜLLE BİRLİKTE ONLARA ÇOK ÖNEMLİ BİR IŞIK HEDİYE ETTİNİZ"Kabul töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Haluk bey sizi tekrar tebrik etmek istiyoruz. Hem sanat camiası açısından, hem de sinema camiası için her şeyden önce Türkiye açısından, çok önemli bir ödülü ülkemize getirmede başrol oynadınız. Bu ödül ve ekip işinde sizlerin de bir payı var. Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle güzel sürprizlerle karşılaşırız. Türkiye'de diziler ve sinemalar çok güzel yer tutuyor. Dünyaya da çok önemli ihraç ettiğimiz ürünümüz bu. İnsanlar da gençler de hem oyuncu olmak hem de bu sektörde yer edinmek için bir gelecek, ışık görüyorlar. Bu ödülle birlikte onlara çok önemli bir ışık hediye ettiniz" İfadelerini kullandı."BİRKAÇ TANE DAHA YENİ DÜZENLEME GETİRECEĞİZ"Bakan Ersoy, "Geçen seneden itibaren sinema sektöründe yasal değişiklikleri, ihtiyaçları karşılamaya başladık. Devamlı da sektörle toplantı yapıyoruz. Yayıncılarla da yapımcılarla da toplantı yapıyoruz. Birkaç tane daha yeni düzenleme getireceğiz. Hem finansal açıdan sektörü rahatlatacak, hem de bazı engelleri ortadan kaldıracak, işlerini kolaylaştıracak, biz de elimizden geleni yapıyoruz" dedi. "OMUZLARIMDA BİR SORUMLULUK HİSSETTİM"

Emmy ödülünü kazanmanın mutluluk verici olduğunu belirten Haluk Bilginer, "Ülkenin kendisini sanatıyla tanıtması için devletin desteği çok önemli. Her anlamda destek. Sadece maddi destek de değil. O sanatın yapılması için özel yerler açarak… Kendi sanatım için konuşayım, tiyatro salonları açarak, sinemayı destekleyerek, sinemanın yurt dışına çıkmasını sağlayarak çok önemli. Ben çok mutlu oldum. Ama bu ödülün Türkiye'ye gelmesine daha çok mutlu oldum. Aday olmuş olmak yeterince bir onurdu zaten. Fakat Türkiye'ye gelmesi beni çok memnun etti. Çünkü Türkiye'den bir sorumluluk hissettim omuzlarımda. Almazsam hayal kırıklığına uğratacakmışım insanları gibi. Tüm ülkede beklemediğim, beklediğimden de öte sevinç ve gurur kaynağı olduğunu gördüm. Böyle bir şeye ihtiyacımız varmış demek ki" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul