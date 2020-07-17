Bakan Ersoy, Çeşme Projesi için konuştu
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Bakan Ersoy, Çeşme Projesi için konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi için su sorununu çözdüklerini belirterek, ulaşım hakkında üniversitelerden görüş alacaklarını söyledi.

Bakan Ersoy, Çeşme Projesi için konuştu
17.07.2020 19:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 19:20

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi için su sorununu çözdüklerini belirterek, ulaşım hakkında üniversitelerden görüş alacaklarını söyledi. Bakan Ersoy, projede artık planlama aşamasına geçeceklerini söyleyerek, projede İzmir kökenli çalışanlara yer verdiklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanan Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi için İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleştirilen Çeşme Projesi Su Yönetimi, Çeşme Projesi Ulaşım Çözümleri ve Turizm Konsept Grubu toplantılarına katıldı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve alanında uzman birçok kişiyle fikir alışverişi yapan Bakan Ersoy, toplantı sonunda basın açıklamasında bulundu.

"SU SORUNUNU ÇÖZDÜK, BELEDİYE SUYUNDAN DAHA UCUZ MALİYETLİ"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezleri Projesi Çeşme etabı için düzenli olarak toplandıklarını söyleyerek, "Bugün hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem Çeşme Belediyesi hem de Ticaret Odası ile 4. toplantımızı yaptık. Projemiz artık biraz daha şekillenmeye başladı ve soru işaretleri de giderilmeye başladı. Bugün su ile ilgili çalışmayı tamamlamış olduk. Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda bölgenin su kaynaklarını bölgeye bırakarak, ozmos arıtma sistemiyle maliyet hesaplamaları da çıktı. Bu hesaplamalar, Türkiye genelindeki turizm bölgelerinde kullanılan sudan çok daha ucuz.Egede bu tarz çalışmalar yapan belediyelerin verilerini de alarak bir çalışma yaptık. Bizim tahsis gelirleriyle çok rahat finanse edebileceğimiz ve işletme maliyeti olarak da diğer bölgelerdeki turizm rakipleriyle rekabet edilecek ölçüde avantajlı fiyatlarla sorunu çözdük. Bugün ulaşımla ilgili sorunları konuştuk. Üniversitelerimizden de görüş alıyoruz, önümüzdeki hafta içinde üniversitelerimize yetki vereceğiz. Bu projeyle birlikte turist profilini değiştireceğimiz için bu projede bölgenin atıl kapasitesine ön plana çıkaracağız. Şu anda İzmir-Çeşme arasına baktığımızda cuma günü akşam ve pazar günü akşam trafiği gündeme geliyor; ama diğer tarihlere baktığımızda çok boş bir trafik var. O trafikleri kullanabileceğimiz bir turist profiline geçeceğimiz için doğru bir planlamayla ve akademik çalışmalarla onu da sonuçlandırıp projenin ikinci aşamasını da tamamlamış olacağız" dedi.

PROJEDE PLAN AŞAMASINA GEÇİLİYOR

Projenin son en önemli aşamasından bahseden Bakan Ersoy, "Projedeki üçüncü aşamamız ise projedeki belirtmiş olduğumuz konseptlerin proje alanına yansıtılması. Bugün planın oluşturulması ile ilgili kısmını tartıştık. Projede görev alacak kişilerin ve sosyal grupların isimleri netleşmeye başladı, onları da bir hafta içinde tamamlayıp artık projenin plan aşamasını çalışmaya başlayacağız. Bakanlık olarak onun da ihalesini tamamlayacağız. Proje artık hızlandı, daha hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Projede ağırlıklı olarak İzmir kökenli mimarları ve plancılar yer veriyoruz. Bunları da seçerken İzmir Ticaret Odası'nın ve belediyelerimizin önerdiği isimlerle çalışıyoruz. Bölge halkıyla doğru bir projeyi el birliğiyle oluşturuyoruz. Bilgilenmesi gereken herkesi bilgilendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

(Salih Yılmazsoy - Halil Karahan/İHA)

Kaynak: İHA

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