Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'na katılacak
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'na katılacak

17.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü ziyaretinde Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü ziyaretinde Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 18-19 Şubat'ta Azerbaycan'ı ziyaret edecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun, Bakü'de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşeceği ve ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edileceği belirtildi.

Açıklamada, bu ziyaret vesilesiyle Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'nin de katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'nın gerçekleştirileceği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun Zalkaliani ile ikili bir görüşme de yapacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, bu görüşmelerde ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile stratejik ortaklık düzeyindeki iş birliğini geliştirmek için atılabilecek adımların ikili ve üçlü formatta ele alınacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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