Bakan Akar: 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri başlatacağız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Akar: 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri başlatacağız

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, alınan tedbirlerin yeterli olduğunu söyleyerek, "Artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktaya geldik.

Bakan Akar: 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri başlatacağız
28.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:09

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, alınan tedbirlerin yeterli olduğunu söyleyerek, "Artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktaya geldik. İnşallah 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı" dedi.

Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı. Ordu Komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Donanma Komutanı'nın yanı sıra Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın da katıldığı toplantıda Bakan Akar, gelişmeler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar, koronavirüs ile mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda önemli ve başarılı çalışmaların yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele konusunda önemli bir durumda olduğunu kaydeden Akar, şunları söyledi: "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nin (KOMMER) koordinasyonunda alınan tedbirler, Silahlı Kuvvetlerimizdeki faaliyetlerimizi sıkıntıya uğratmadan yürütme imkanı tanıdı. Bundan dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline de bireysel ve kurumsal tedbirlere harfiyen uymalarından dolayı da en içten duygularla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye'nin bu konudaki başarısı dünyada ayrı bir noktada. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri olarak da bu konudaki mücadelede dünyadaki diğer silahlı kuvvetlerden daha önde durumdayız. Koronavirüs ile mücadeledeki durumumuz diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinden ileride. Bu başarı, arkadaşlarımızın, ülke genelindeki talimatlara uyumlu şekilde aldıkları tedbirleri kararlı şekilde planlaması ve uygulaması sayesinde kazanıldı."'HERHANGİ BİR VAKAYA RASTLANMADI'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başlatılan normalleşme çalışmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tayin, atama, görevlendirme, terhis ve celplerin de başlatılacağını ifade eden Akar, şöyle konuştu: "Bir ay süreyle terhisler uzatılmıştı. Bu konuda halkımız, asil milletimiz, Mehmetçiğimizin kıymetli aileleri bizleri destekledi, bunun ülkemizin, halkımızın hayrına olacağını herkes ferasetiyle anladı. Alınan tedbirlerin yeterli olduğu, artık terhis ve celplerin başlayabileceği noktasına geldik. İnşallah 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı. Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan itibaren tedbir olarak gözetim altına alındılar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile yoğun bir koordinasyon halindeyiz. Şu ana kadar gözetim altında bulunan, terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı. İnşallah 31 Mayıs'tan itibaren gençlerimizi sağlıklı bir şekilde birliklerinden yolcu edip, terhislerini sağlayacağız. Diğer taraftan da yeni celp kapsamında gençlerimizin de sağlıklı şekilde birliklerine katılabilmesi için her türlü tedbiri aldık. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile garnizon komutanlıklarımızın aldığı tedbirler kapsamında askere gelecek gençlerimize üç-dört gün öncesinde PCR testi yapılacak."'AMACIMIZ MEHMETÇİĞİ EVİNE SAĞLAM OLARAK GÖNDERMEK'Bakan Akar, bu konudaki tedbirleri, çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Özetle bizim amacımız, Mehmetçiği birliklerinden evlerine sağlam olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin de sağlam şekilde birliklere intikalini sağlamaktır. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda aldığımız bu tedbirleri içten, samimi şekilde uygulayan tüm Mehmetçik ile aldığımız bu kararları destekleyen, anlayış, sabır gösteren anne-babalara da en içten duygularla şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu faaliyeti de kazasız, belasız icra edeceğiz" diye konuştu.'MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR'

Bakan Akar, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayarak, "FETÖ dahil olmak üzere terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Haber
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk...
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Gündemi sarsan gök taşı için 'Bu daha başlangıç' diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Gündemi sarsan gök taşı için "Bu daha başlangıç" diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özkan Uğur Hatice Çarpar Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Akar: 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri başlatacağız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 16:13:00. #1.14#
title