Bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan bir kişi komşularının şikayetiyle gözaltına alındı
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Bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan bir kişi komşularının şikayetiyle gözaltına alındı

12.02.2021 01:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 01:48
Bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan bir kişi komşularının şikayetiyle gözaltına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan kişi, komşularının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan kişi, komşularının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Yenişehir Mahallesi Sepetçioğlu Sokak'ta, müstakil bir evde yalnız yaşayan B.Y. bahçesindeki ağacı yakmaya çalıştı.

Komşularının şikayeti üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen B.Y. yaktığı ateşin etrafından ayrılmak istemeyerek itfaiye ekiplerine direndi.

B.Y. polis ekiplerince etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Yanan ağaç ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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