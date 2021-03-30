9 bin öğrenci Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak için sınava girdi

Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak isteyen yaklaşık 9 bin öğrenci 'ApplyFentek' sınavında ter döktü.

Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak isteyen yaklaşık 9 bin öğrenci 'ApplyFentek' sınavında ter döktü. Hijyen ve mesafe önlemleriyle yüz yüze olarak gerçekleştirilen sınavın sonuçları, 16 Nisan'da açıklanacak.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılından beri uygulanan Türkiye'nin ilk lise kabul modeli 'ApplyFentek'in online sınav aşaması 27 Mart'ta kolejin Türkiye genelindeki kampüslerinde hijyen ve mesafe önlemleriyle yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 9 bin öğrencinin Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak için girdiği sınav sonuçları 16 Nisan tarihinde açıklanacak. Geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, 4 aşamadan oluşan çok yönlü değerlendirmeyle seçiliyor. Tek bir sınav puanıyla öğrenci seçmenin yeterli olmadığına dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, "Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerimizde fark yaratan geleceğin bilim insanlarını yetiştirme hedefiyle ilerlediğimiz için sınavımızın da farklı olması gerektiğine inandık. Bu nedenle okullarımızda bilgisayar üzerinden online bir kabul sınavı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"SESLİ VE VİDEOLU SORULAR YER ALIYOR"

Dr. Özge Aslan; Türkçe, matematik ve fen bilimlerinden soruların yer aldığı sınavın içeriği hakkında detayları paylaştı:

"Sınav yalnızca metin tabanlı sorulardan oluşmuyor. Aday öğrencilerin üzerindeki bilişsel yükü azaltmak adına sesli sorular da soruyoruz. Animasyon ve videoları izleyerek soruları cevaplıyorlar. Örneğin, öğrenci Türkçe dersindeki sesli bir soruyu, kulaklığını takarak metni dinleyip çıkarım yaparak yanıtlıyor. Fen bilimlerinde yöneltilen bir deney düzeneği sorusunu ise bir animasyonu izledikten sonra cevaplıyor. Matematik testinde öğrencinin verilenlerden yola çıkarak çıkarım yapmasını, grafik çizmesini bekliyoruz. Yani sadece standart çoktan seçmeli sorular yerine hem açık uçlu hem de çoktan seçmeli soruların yer aldığı bir sınav gerçekleştiriyoruz."

"SINAVDA DÖRT AŞAMALI DEĞERLENDİRME YAPILIYOR"

Aslan, "Apply Fentek sisteminde aday öğrencilerin başarıları dört aşamada değerlendiriliyor. İlk adımda, online sınav var. İkinci aşamada, aday öğrencilerin ApplyFentek sitesine yükledikleri portfolyolar değerlendiriliyor. Öğrenciler Fen ve Teknoloji lisesinde okumak isteme nedenlerini, buradan mezun olduktan sonra Türkiye ve dünyanın gelişimi için neler yapacaklarını anlatıyorlar. 8'inci sınıf sonuna kadar sanat, spor ve bilimde hangi yarışmalara katıldıklarını, hangi ödülleri aldıklarını, hangi projeleri yaptıklarını belgelendiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"APPLY FENTEK'İN ÜÇÜNCÜ AŞAMASI MÜLAKAT"

Öğrenci kabulünde üçüncü aşamasında ise Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlük Akademik Kurulu tarafından öğrencilerle bire bir mülakatlar gerçekleştirileceğini aktaran Dr. Özge Aslan, "İçinde bulunduğumuz yüzyılda öğrencinin girişimcilik ve etkili iletişim becerileri ve kendisini doğru ifade etmesi oldukça önemli. Bu nedenle öğrencilerle bire bir mülakatlar gerçekleştireceğiz. Yaptıkları çalışmalarını bize anlatmalarını bekliyoruz. Üçüncü adımı da tamamladıktan sonra dördüncü adımda haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak merkezi sınava girmeleri gerekiyor. Böylelikle öğrenci seçme sürecimiz 4 adımda tamamlanmış olacak" dedi.

Okulların kontenjanları dahilinde sınavda başarılı olan öğrencilere belirli oranlarda burslar verileceği de ifade edildi.

SONUÇLAR 16 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları 16 Nisan 2021 Cuma günü açıklanacak. Sonrasında porfolyo değerlendirme ve mülakat süreci başlayacak. Online sınavda başarılı olan adaylar, 17–25 Nisan 2021 tarihleri arasında Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından düzenlenecek mülakatlara katılmaya hak kazanacaklar. 26 Nisan-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında mülakat sonucunda kabul alan öğrencilere eğitim burs oranları bildirilecek ve ön kayıt işlemleri tamamlanacak. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Kabul Sınavında kesin kayıt şartı olarak 6 Haziran 2021'de uygulanacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) girecek adayların sınav sonuç belgelerini ibrazı ile kesin kayıtları tamamlanmış olacak.

İLK MEZUNLAR GOOGLE, AMAZON'DA

Bahçeşehir Kolejinden yapılan açıklamada, fen ve teknoloji lisesinin ilk mezunlarının M.I.T., Stanford, Yale gibi dünyanın saygın üniversitelerinden burslu kabul aldığı, kariyerlerine Google, Amazon gibi dünya devi firmalarda başlayarak yükseldikleri ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı