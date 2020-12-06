Bahçelievler'de dükkanda mahsur kalan kediyi polisin dikkati kurtardı
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Bahçelievler'de dükkanda mahsur kalan kediyi polisin dikkati kurtardı

06.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:07
Bahçelievler'de dükkanda mahsur kalan kediyi polisin dikkati kurtardı

BAHÇELİEVLER'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş olan dükkanda mahsur kalan kediyi polis ekiplerinin dikkati kurtardı.

BAHÇELİEVLER'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş olan dükkanda mahsur kalan kediyi polis ekiplerinin dikkati kurtardı. Olay, dün öğle saatlerinde Bahçelievler'de meydana geldi. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı dükkanda bir kedi mahsur kaldı. O sırada dükkanın bulunduğu sokakta denetim yapan polis ekipleri, dükkanda kedinin seslerini duydu. Kedinin mahsur kaldığını fark eden polis ekipleri, dükkan sahibine ulaştı.  Dükkan sahibinin kapıyı açtı, dışarıya çıkarılan polis memurunun kucağına alarak bir süre sevdiği kedi sokağa bırakıldı.


Bahçelievler'de dükkanda mahsur kalan kediyi polisin dikkati kurtardı
Bahçelievler'de dükkanda mahsur kalan kediyi polisin dikkati kurtardı
Bahçelievler'de dükkanda mahsur kalan kediyi polisin dikkati kurtardı
Bahçelievler'de dükkanda mahsur kalan kediyi polisin dikkati kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci

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