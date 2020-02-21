Bahçelievler'de büyük yangın
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Bahçelievler'de büyük yangın

BAHÇELİEVLER Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak'ta alt katları okul son iki katının ise tekstil atölyesi olduğu öğrenilen 6 katlı binada yangın çıktı.

21.02.2020 02:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 02:42
Bahçelievler'de büyük yangın

BAHÇELİEVLER  Yenibosna Merkez Mahallesi Sokak'ta alt katları okul son iki katının ise tekstil atölyesi olduğu öğrenilen 6 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. 

 

 


Kaynak: DHA
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