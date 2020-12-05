Bafra'da 55 bin 55 lira ceza uygulandı
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Bafra'da 55 bin 55 lira ceza uygulandı

05.12.2020 19:48 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:53
Bafra'da 55 bin 55 lira ceza uygulandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 25 Kasım-03 Aralık tarihleri arasında, salgınla mücadele kapsamında 10 iş yeri ve 33 kişiye toplam 55 bin 55 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 25 Kasım-03 Aralık tarihleri arasında, salgınla mücadele kapsamında 10 iş yeri ve 33 kişiye toplam 55 bin 55 TL idari para cezası uygulandı.

Bafra ilçe genelinde uygulanan korana virüsle mücadele kapsamında uyarı levhaları ve afiş asmayan 5 dernek lokaline 3 bin 945 TL, HES sorgulaması yapmayan 1 otele 3 bin 180 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 24 kişiye 30 bin 891 TL, 20 yaşaltı sokağa çıkma yasağını ihlalden 2 kişiye bin 578 TL,

İş yerini geç kapatmaktan 4 iş yerine 3 bin 156 TL, oyun oynamaktan 4 kişiye 3 bin 156 TL, sosyal mesafeye uymamaktan 1 kişiye 789 TL ve izolasyon ihlali yapan 2 kişiye 7 bin 360 lira olmak üzere toplamda 10 iş yeri ve 33 kişiye 55 bin 55 lira idari para cezası uygulandı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, "Kurallara uyarak çevresini daha yaşanabilir ve sağlıklı olması için gayret gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Denetimlerimiz devam edecek olup ihbarların 112 nolu telefona yapılmasını önemle duyurulur" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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